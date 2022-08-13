От гусиной лапки до шахматной клетки: стилист назвала самые трендовые принты будущих сезонов-2022 (фото)
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Клеточка будет актуальна и в следующем сезоне
Принт – это элемент дизайна в самом широком понятии этого слова, а дизайн, как мы знаем, постоянно меняется и прогрессирует. О неактуальных трендах принтов 2022 года мы писали раньше.
Поскольку осенний сезон уже ближе и ближе, бренды представили новые коллекции и трендовые принты этого сезона. Ведь именно осенью они приобретают особый вес и актуальность в мире моды. Стилист Ольга (stilnodostupno) назвала тренды принтов, которые будут актуальны этой осенью и зимой 22/23.
"Клеточка — универсальный узор, который будет актуальным и в следующем сезоне. Но сколько вариаций клетки бывает…", — подчеркивает модный блоггер.
Принт "Принц Вельский"
Принт — шахматная клетка
Принт – оконная рама
Принт — тартан
Принт — гусиная лапка
Микс нескольких принтов
Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.