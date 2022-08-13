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От гусиной лапки до шахматной клетки: стилист назвала самые трендовые принты будущих сезонов-2022 (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Самый популярный принт осень-зима 22/23 Новость обновлена 13 августа 2022, 11:17
Самый популярный принт осень-зима 22/23

Клеточка будет актуальна и в следующем сезоне

Принт – это элемент дизайна в самом широком понятии этого слова, а дизайн, как мы знаем, постоянно меняется и прогрессирует. О неактуальных трендах принтов 2022 года мы писали раньше.

Поскольку осенний сезон уже ближе и ближе, бренды представили новые коллекции и трендовые принты этого сезона. Ведь именно осенью они приобретают особый вес и актуальность в мире моды. Стилист Ольга (stilnodostupno) назвала тренды принтов, которые будут актуальны этой осенью и зимой 22/23.

"Клеточка — универсальный узор, который будет актуальным и в следующем сезоне. Но сколько вариаций клетки бывает…", — подчеркивает модный блоггер.

Принт "Принц Вельский"

Принт Принц Вельский

Принт — шахматная клетка

Принт — шахматная клетка

Принт – оконная рама

Принт – оконная рама

Принт — тартан

Принт — тартан

Принт — гусиная лапка

Принт — гусиная лапка

Микс нескольких принтов

Микс нескольких принтов

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.

Теги:
#Мода #Тренды #Принты #Мода 2022