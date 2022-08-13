С чем стилизовать украинскую вышиванку в 2022-м: стильные идеи для повседневных образов (фото)

Сейчас в моде властвуют этномотивы

Один из главных трендов лета-2022 – этнические мотивы и вышитые рубашки. Вышиванка, не просто национальный символ и культурное наследие. Это целая история украинского народа, потому что имеет очень много символов и значений.

Стилист Ольга (stilnodostupno) привела несколько примеров, как стилизовать вышиванку. Первое, что мы можем представить — это микс с джинсами и джинсовыми юбками. Но есть еще интересные варианты:

С легкими брюками

С юбками

С бермудами и казаками

С велосипедками и кроссовками

С джинсами клеш

С юбками в стиле этно

С шортами и грубыми ботинками

Напомним, что этнические мотивы могут дополнить как кэжуал-образ, так и лук в спортивном стиле. Ранее стилист назвала самые горячие тренды лета-2022, среди которых оказалась и украинская вышиванка.