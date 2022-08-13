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С чем стилизовать украинскую вышиванку в 2022-м: стильные идеи для повседневных образов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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С чем носить вышиванку в 2022 году Новость обновлена 13 августа 2022, 16:06
С чем носить вышиванку в 2022 году

Сейчас в моде властвуют этномотивы

Один из главных трендов лета-2022 – этнические мотивы и вышитые рубашки. Вышиванка, не просто национальный символ и культурное наследие. Это целая история украинского народа, потому что имеет очень много символов и значений.

Стилист Ольга (stilnodostupno) привела несколько примеров, как стилизовать вышиванку. Первое, что мы можем представить — это микс с джинсами и джинсовыми юбками. Но есть еще интересные варианты:

  • С легкими брюками
  • С юбками
  • С бермудами и казаками
  • С велосипедками и кроссовками
  • С джинсами клеш
  • С юбками в стиле этно
  • С шортами и грубыми ботинками
стильная вышиванка 2022
стильная вышиванка 2022
стильная вышиванка 2022
стильная вышиванка 2022
стильная вышиванка 2022
стильная вышиванка 2022
стильная вышиванка 2022
стильная вышиванка 2022

Напомним, что этнические мотивы могут дополнить как кэжуал-образ, так и лук в спортивном стиле. Ранее стилист назвала самые горячие тренды лета-2022, среди которых оказалась и украинская вышиванка.

Теги:
#Мода #Вышиванка #Мода 2022