Можно начинать покупать уже в августе: список модных мастхэвов на начало осени (фото)

Пора бы уже задуматься и об "утеплении" своего гардероба к осени.

Несмотря на то, что на дворе еще лето, уже пора постепенно готовится к осени. Модницы наверняка заметили, что в магазинах уже появились осенние теплые вещи. Однако что же покупать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать главные тренды будущего сезона. Ну или о базовых вещах, о которых мы и поговорим далее.

Стилист Наталия Лаврова в своем модном блоге в Инстаграм, опубликовала список осенних мастхэвов, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой модницы. Более того, это варианты на раннюю осень, поэтом покупать такую одежду можно уже сейчас.

Какие вещи должны быть в осеннем гардеробе

Плащ/тренч — не обязательно в бежевом цвете.

Читайте также: Категория Мода Модные женские стрижки 2022: стильные варианты на короткие, средние и длинные волосы (фото) Подборка стильных женских стрижек на разную длину волос с челкой и без для создания безупречных образов на каждый день.

Жакет — в сочетании со свитером будут отлично согревать сентябрьскими вечерами.

Приглушённых и темных оттенков сумки.

Читайте также: Категория Мода Какие сумки в моде этим летом: самые трендовые модели (фото) Сумка — это один из важнейших женских аксессуаров, к выбору которого нужно подходить также ответственно.

Джинсы — выбирайте те фасоны, которые вам подходят.

Блуза или рубашка — также стоит обращать внимание только на те модели, в которых вам комфортнее.⠀

Водолазка/свитер/джемпер. ⠀

Обувь — к примеру дерби и лоферы.

Аксессуары, бижутерия, ремни — серьги, кулоны и проч. носятся ежегодно.

Ранее "Телеграф" рассказал, какая обувь должна быть в арсенале любой модницы. Эти модели выглядят стильно и дорого, оставаясь модными вне трендов и времени.