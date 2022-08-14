Можно начинать покупать уже в августе: список модных мастхэвов на начало осени (фото)
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Пора бы уже задуматься и об "утеплении" своего гардероба к осени.
Несмотря на то, что на дворе еще лето, уже пора постепенно готовится к осени. Модницы наверняка заметили, что в магазинах уже появились осенние теплые вещи. Однако что же покупать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать главные тренды будущего сезона. Ну или о базовых вещах, о которых мы и поговорим далее.
Стилист Наталия Лаврова в своем модном блоге в Инстаграм, опубликовала список осенних мастхэвов, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой модницы. Более того, это варианты на раннюю осень, поэтом покупать такую одежду можно уже сейчас.
Какие вещи должны быть в осеннем гардеробе
- Плащ/тренч — не обязательно в бежевом цвете.
- Жакет — в сочетании со свитером будут отлично согревать сентябрьскими вечерами.
- Приглушённых и темных оттенков сумки.
- Джинсы — выбирайте те фасоны, которые вам подходят.
- Блуза или рубашка — также стоит обращать внимание только на те модели, в которых вам комфортнее.⠀
- Водолазка/свитер/джемпер. ⠀
- Обувь — к примеру дерби и лоферы.
- Аксессуары, бижутерия, ремни — серьги, кулоны и проч. носятся ежегодно.
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