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Можно начинать покупать уже в августе: список модных мастхэвов на начало осени (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Можно начинать покупать уже в августе: список модных мастхэвов на начало осени (фото) Новость обновлена 14 августа 2022, 13:49

Пора бы уже задуматься и об "утеплении" своего гардероба к осени.

Несмотря на то, что на дворе еще лето, уже пора постепенно готовится к осени. Модницы наверняка заметили, что в магазинах уже появились осенние теплые вещи. Однако что же покупать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать главные тренды будущего сезона. Ну или о базовых вещах, о которых мы и поговорим далее.

Стилист Наталия Лаврова в своем модном блоге в Инстаграм, опубликовала список осенних мастхэвов, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой модницы. Более того, это варианты на раннюю осень, поэтом покупать такую одежду можно уже сейчас.

Какие вещи должны быть в осеннем гардеробе

  • Плащ/тренч — не обязательно в бежевом цвете.
Какие вещи должны быть в осеннем гардеробе
  • Жакет — в сочетании со свитером будут отлично согревать сентябрьскими вечерами.
Какие вещи должны быть в осеннем гардеробе
  • Приглушённых и темных оттенков сумки.
Какие вещи должны быть в осеннем гардеробе
  • Джинсы — выбирайте те фасоны, которые вам подходят.
Какие вещи должны быть в осеннем гардеробе
  • Блуза или рубашка — также стоит обращать внимание только на те модели, в которых вам комфортнее.⠀
Какие вещи должны быть в осеннем гардеробе
  • Водолазка/свитер/джемпер. ⠀
Какие вещи должны быть в осеннем гардеробе
  • Обувь — к примеру дерби и лоферы.
Какие вещи должны быть в осеннем гардеробе
  • Аксессуары, бижутерия, ремни — серьги, кулоны и проч. носятся ежегодно.
Какие вещи должны быть в осеннем гардеробе

Ранее "Телеграф" рассказал, какая обувь должна быть в арсенале любой модницы. Эти модели выглядят стильно и дорого, оставаясь модными вне трендов и времени.

Теги:
#Мода #Стиль #Осень