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Косуха и мех: подиумные тренды, которые будут актуальны осенью-2022 (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какая верхняя одежда будет в моде осенью 2022 года Новость обновлена 14 августа 2022, 18:58
Какая верхняя одежда будет в моде осенью 2022 года

Стилист рассказала о топовой верхней одежде осени 2022 года

Независимо от времени года, каждая представительница прекрасного пола хочет выглядеть прекрасно, поэтому девушки и женщины пытаются подчеркнуть свою индивидуальность за счет одежды. Для нового периода модельеры обращают внимание на такие осенние тренды, как куртки косухи и меховые шубы-косухи.

Что касается кожаной куртки и косухи, отмечает персональный шоппер Ирина (lookbyirinka), обращаем внимание, что на подиуме показали в большей степени куртки оверсайз и полуприлегающий силуэт. А вот относительно меховой шубы макси, то это исключительно подиумный вариант.

Косуха и мех
Косуха и мех
Косуха и мех
Косуха и мех
Косуха и мех
Косуха и мех
Косуха и мех
Косуха и мех

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.

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#Мода #Тренды #Мода 2022