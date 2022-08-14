Косуха и мех: подиумные тренды, которые будут актуальны осенью-2022 (фото)

Стилист рассказала о топовой верхней одежде осени 2022 года

Независимо от времени года, каждая представительница прекрасного пола хочет выглядеть прекрасно, поэтому девушки и женщины пытаются подчеркнуть свою индивидуальность за счет одежды. Для нового периода модельеры обращают внимание на такие осенние тренды, как куртки косухи и меховые шубы-косухи.

Что касается кожаной куртки и косухи, отмечает персональный шоппер Ирина (lookbyirinka), обращаем внимание, что на подиуме показали в большей степени куртки оверсайз и полуприлегающий силуэт. А вот относительно меховой шубы макси, то это исключительно подиумный вариант.

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.