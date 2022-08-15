Чем дополнить осенний гардероб-2022: стилист назвала 7 вещей, без которых не обойтись в новом сезоне (фото)

Стилист рассказала, что купить сегодня, чтобы осенью гардероб был полностью укомплектован

"Детей в школу/садик собрала?" — главный вопрос августа. Но почему-то никто не спрашивает "себя на осень одела?". При том, что кутюрье уже установили осенние тренды 2022 года.

Мы вечно заботимся только о других, забывая о себе. А ведь красивое отражение в зеркале — это плюсик в хорошее настроение на весь день! Стилист Ирина Катыхина рассказала, что уже сейчас можно приобрести в свой осенний гардероб.

1. Тренч

2. Свитер, джемпер или водолазку

3. Рубашку

4. Джинсы

5. Жакет или костюм

6. Футболку

7. Обувь

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.