Топ стилистических приемов на очень 2022: как выглядеть стильно, не покупая вещи из новых коллекций (фото)

Некоторые из этих приемов подойдут как женщинам, так и мужчинам.

В погоне за стильным образом многие женщины и мужчины следят за всеми новинками от различных брендов и дизайнеров и тратят кучу денег на все эти вещи. Однако это не гарантирует того, что вы будете стильно и трендово выглядеть. Нет, об осенних трендах 2022 года знать нужно, но не обязательно их всех скупать.

Стилист Матвей Калугин на своей странице в Инстаграм рассказал об актуальных стилистических приемах и комбинациях, которые позволят создавать стильные образы и луки на каждый осенний день. Модный эксперт отмечает, что благодаря таким приемам у вас появиться больше пространства для творчества и экспериментов, а охотится за вещами из новых коллекций надобности не будет.

Топ стилистических приемов на очень 2022

Асимметричная многослойность – прием для рискованных личностей. Если у вас есть старые худи, обрежьте его асимметрично и наденьте на футболку или боди.

С брючными костюмами тоже все просто. Шикарные варианты можно найти и в люксе, и в украинском бренде, и в аутлете! Носим на повседневную, комбинируя с элементами кэжуала и спорта

Достаем мини-юбку или платье, дополняем любой демисезонной оверсайз с курткой, свитером или кардиганом. Вуаль! Ваш образ на уровне с мировыми трендсеттерами.

Многослойный низ? Это как? Редкий прием, но от этого добавляет больше перчинки в обиды. Как вариант – надеть леггинсы под свободные шорты или джогеры.

Тотал деним луга моментально привлекают к себе внимание. Корсеты, свитшоты, сумки из денима смотрятся безусловно интересно, но будет достаточно и привычных джинсов и джинсовки.

Полупрозрачные и плотные ткани подчеркивают друг друга, придают образу глубины. Здесь безграничное поле для экспериментов

Максимализм — не о вас, но добавить интересные вещи хочется? Попытайтесь дополнить нейтральный лук акцентной верхней одеждой. Нетипичный верх можно легко найти в секонде.

Вырезы и змейки на верхней одежде также набирают обороты. Как вы уже догадались, кастомизировать любую вещь можно самостоятельно

Вот прямо сейчас достаем свои свободные джинсы, карго или штаны, и заправляем в высокие сапоги или казаки. Если нравится – носите! Осенью будете часто видеть этот прием на блоггерах

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.