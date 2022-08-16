Стилист назвала самый трендовый маникюр сезона: с ним вы будете прекрасны в любом образе (фото)

Такой нейл-арт выходит на пик популярности благодаря супруге Джастина Бибера

Правильно подобранный цвет маникюра может сделать весь образ "богатым" и подойти к любому жизненному случаю. Тренд, представленный ниже, идеален на свадьбу, праздники и каждый день.

Глазированный маникюр — тренд, активно набирающий обороты с хештегом #glazeddonutnails, рассказывает стилист Ольга (stilnodostupno). А такая безумная популярность благодаря модели и жене Джастина Бибера — Гейли Бибер, запустившей свой бьюти-бренд Rhode, который фокусируется на придании естественному сиянию коже, и активно носит именно такой маникюр в последнее время. Конечно, все мы помним его популярность раньше. А учитывая тренд на нулевые, то не удивительно, что такой маникюр выходит на пик.

Глазированный маникюр получил популярность благодаря Гейли Бибер

Ранее "Телеграф" писал, какие тренды маникюра окончательно вышли из моды в 2022 году. Речь идет о цветах, с которыми любой дизайн будет выглядеть устаревшим.