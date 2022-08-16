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Стилист назвала самый трендовый маникюр сезона: с ним вы будете прекрасны в любом образе (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Самый трендовый летом 2022 года - глазированный маникюр Новость обновлена 16 августа 2022, 11:44
Самый трендовый летом 2022 года - глазированный маникюр

Такой нейл-арт выходит на пик популярности благодаря супруге Джастина Бибера

Правильно подобранный цвет маникюра может сделать весь образ "богатым" и подойти к любому жизненному случаю. Тренд, представленный ниже, идеален на свадьбу, праздники и каждый день.

Глазированный маникюр — тренд, активно набирающий обороты с хештегом #glazeddonutnails, рассказывает стилист Ольга (stilnodostupno). А такая безумная популярность благодаря модели и жене Джастина Бибера — Гейли Бибер, запустившей свой бьюти-бренд Rhode, который фокусируется на придании естественному сиянию коже, и активно носит именно такой маникюр в последнее время. Конечно, все мы помним его популярность раньше. А учитывая тренд на нулевые, то не удивительно, что такой маникюр выходит на пик.

Глазированный маникюр
Глазированный маникюр получил популярность благодаря Гейли Бибер
Глазированный маникюр
Глазированный маникюр
Глазированный маникюр
Глазированный маникюр

Ранее "Телеграф" писал, какие тренды маникюра окончательно вышли из моды в 2022 году. Речь идет о цветах, с которыми любой дизайн будет выглядеть устаревшим.

Теги:
#Мода #Маникюр #Джастин Бибер #Тренды #Хейли Болдуин #Мода 2022 #маникюр 2022