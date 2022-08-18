Модные мужские кроссовки 2022: стильные модели обуви на любой цвет и вкус

Подборка стильных мужских кроссовок, которые должны быть в гардеробе каждого мужчины.

Невозможно представить себе стильный мужской лук летом без модной мужской обуви. И в весенне-летнем сезоне 2022 2023 модельеры и дизайнеры создали немало модных вариантов. Поэтому каждый мужчина сможет выбрать себе модель к своему стилю и на свой вкус, в которой будут чувствовать себя комфортно в любом месте и в любое время.

В основном, дизайн новой модной обуви для мужчин создан на основе трех стилей: классики, ретро и спорта. В этой статье мы расскажем, на какую обувь стоит обратить внимание мужчинам в 2о22 году.

Мужские кроссовки 2022: модные тренды и тенденции (фото)

Как и в предыдущем сезоне в моде остаются модными кроссовки и кеды. Стоит отметить, что большинство стильных моделей — однотонные, однако помимо этого есть множество ярких вариантов с различными рисунками, принтами и изображениями.

Стильными являются также кроссовки в необычном стиле. Это не обязательно должны быть разные дополнительных детали и аксессуары, достаточно, чтобы они были выполнены в необычном стиле. Это обувь с различными принтами, полосками, фурнитурой и тому подобное. Также в тренде спортивная обувь с эффектом поношенности.

Не вышли из моды также и лоферы, слиперы и удобные мокасины. Такие варианты отлично сочетается с разными стилями. Более того, можно выбрать и модели из разных материалов. В тренде 2022 года: замша, кожа, нубук и экокожа.

Также в этом сезоне сдержанную цветовую палитру разбавили смелые модели кричащих тонов. Это и ярко-желтые, и насыщенно-оранжевые, синие, изумрудно-зеленые и винные цвета. Естественно не теряют актуальность и туфли, кроссовки или лоферы белого цвета.

Мужские кроссовки 2022: основные тренды (фото)

Белые кроссовки

Белые, классические кроссовки – это must-have мужского гардероба. Такая обувь — это отличное сочетание универсальности и комфорта. Их можно носить как с дорогим деловым костюмом, так и со спортивным луком или джинсами. Сочетания с денимом — это всегда беспроигрышный вариант.

Из минусов — они легко пачкаются. Поэтому не стоит обувать их в дождливую погоду или не очень чистое место.

Вечная классика

Такие бренды, как Vans, Converse, Nike и Adidas уже десятилетиями предлагают классические модели, которые постоянно находятся в топе. Черно-белые кроссовки отлично сочетаются с повседневной одеждой, а модели кэжуал на шнуровке — со спортивными штанами, светлыми или темно-синими джинсами.

Кроссовки Tie-Dye

Тренд, который стремительно набирает популярности, как среди женских, так и мужских кроссовках на осень.

Стильная замша

В сезоне весна-лето и осень-зима популярны нейтральные, но интересные тона: светло-синий или светло-оливковый. Замша добавляет текстуру и визуальный интерес к простым, но стильным нарядам. Отличный вариант, когда сочетается замша с кожей.

Смелые и разнообразные принты

Необычный декор – одна из основных направленностей весеннее-летнего сезона. В качестве декора используют вырезы и отверстия различной формы, что весьма актуально в жаркий период. Декор крупной контрастной шнуровкой — еще одно модное направление. Также широко используются в декоре этнические мотивы и элементы потертости.

Высокие кроссовки

Стильное и оригинальное решение. А добавив элегантные вставки из кожи и замши в приглушенных земных тонах — вы получите очень модные кроссовки.

Ugly sneakers

Громоздкие или объемные кроссовки, также известные как кроссовки папы или уродливые кроссовки, являются прямым ответом на минималистскую тенденцию кроссовок.

Хайкинговые кроссовки

Хайкинговая обувь – это обувь для походов в горы, по бездорожью, лесу и т.п. Следовательно, их производят из легких и водонепроницаемых материалов, с рельефной подошвой для хорошего сцепления, дизайн удобен для использования в экстремальных условиях.

Самые модные мужские кроссовки 2022: подборка самых топовых моделей известных брендов (фото)

Nike Dunk Low

Базовые модели Nike не покинут заслуженного места в наших сердечках. Супер базовые и невероятно крутые данки — что может быть лучше.

Nike Air Max

Классика никогда не выходит из моды, и одни из самых красивых мужских кроссовок Air Max – наглядное тому подтверждение. Культовая модель от топового спортивного бренда меняется практически каждый сезон, руководствуясь текущими трендами и сезонностью. Однако основа дизайна остается неизменной: лаконичная прямая подошва, неброский декор, нейтральная расцветка и аккуратная шнуровка в тон обуви.

Палитра модели варьируется в мягких тонах, а сдержанное оформление одинаково хорошо гармонирует и с классическим casual, и со спортивным стилями. Отлично подойдут для дождливой погоды и для теплых весенних прогулок. Это лучшие городские кроссовки, проверенные годами.

Air Jordan 1 Mid

Кроссовки Air Jordan 1 — это удобная, красивая и подходящая абсолютно к любому образу обувь, будь то спортивный или парадный лук. Эти кроссовки вполне можно назвать классическими. Более того, их можно носить и зимой и летом.

New Balance Classic

Кроссовки New Balance — это одни из самых крутых мужских кроссовок, которые без сомнений можно назвать легендарными. Стильный узнаваемый дизайн, мягкая замша, дышащие вставки, белая или черная подошва и фирменный декор — такие кроссовки также сочетаются с различной одеждой: они подойдут как для городского образа, так и для занятий спортом, ведь эта обувь может похвастаться подошвой с безупречной амортизацией.

Adidas NMD_R1 W

Модные белые адидасы NMD_R1 – пожалуй, лучшие кроссовки для повседневной носки летом 2022. Культовая модель комфортно сидит на ноге и, к тому же, смотрится очень трендово.

Трикотажный верх и дышащая стелька обеспечивают шикарный воздухообмен, переливающийся декор разбавляет белоснежный тон эффектной яркой деталью, а массивная резиновая подметка дарит мягкость и комфорт при длительной ходьбе.

Удобные мужские кроссовки с ультра-модным, но при этом довольно нейтральным оформлением, подойдут и для занятий спортом, и для повседневного гардероба.

Vans old school

Модель, придуманная для скейтеров, была отлично интегрирована в повседневную жизнь обычных людей. Неудивительно, ведь она практически неубиваемая. За что и получила огромную популярность в массах. Классическая модель черного цвета с белыми вставками подойдет для любого случая и любой погоды.

Ранее, "Телеграф" рассказывал о самых актуальных трендах мужской моды, а также показывал, какие вещи должны быть в гардеробе у каждого мужчины этим летом.