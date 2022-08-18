Лучше не рисковать: 3 неоднозначных тренда 2022 года, которые нам предлагают кутюрье (фото)

Эти тренды являются опасными для многих женщин, поэтому стоит быть с ними акуратнее

Тренд брюк с низкой посадкой стал спорным предметом среди всех дизайнеров в 2022 году. В то время, когда мировые кутюрье предлагают его нам, большинство модниц также выражают свой протест.

Персональный стилист Анна Ивашова (anya_ivashova) назвала три самых опасных тренда 2022 года, которых все же лучше избегать в бутиках. К ним относятся: жакет прилегающего кроя, низкая посадка и сапоги "гармошки".

Жакет прилегающего кроя

Да, сейчас в моду вернулись более женственные силуэты жакета, но жакет 2022 года сужается к талии, при этом плечи остаются оверсайз.

Низкая посадка

Один из главных трендов 2022 года, но низкая посадка отличается от той, что мы привыкли видеть в эпоху Бритни Спирс. Если же вам этот тренд пришёлся по душе, но вы не знаете как его интегрировать в вашу жизнь, стилист предлагает вам вдохновится Беллой Хадид.

Сапоги "гармошка"

Важно помнить о том, что речь идет о плотных фактурах. А вот ниспадающие сапоги, формирующие "гармошку", лучше все же оставить для создания фестивальных образов в стиле бохо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.