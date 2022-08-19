Модные женские кроссовки 2022: самые стильные и актуальные модели обуви и с чем их носить (фото)

Выбирая новую обувь нужно ориентироваться на стиль своего гардероба, чтобы не выглядеть безвкусно.

Обувь — это важная составляющая любого стильного образа, ведь без трендовой пары туфель или кроссовок он не будет цельным. Поскольку практичность и комфорт — это одни из главных составляющих современной моды, особое место в гардеробе каждой женщины теперь занимают кроссовки. Это та обувь, которая очень удачно совмещает в себе и удобство, и стиль. Именно про модные женские кроссовки и пойдет речь далее.

Модные кроссовки 2022: тенденции и тренды (фото)

Тренды женских кроссовок 2022 — это модели с высокой, массивной подошвой, рифленая поверхность, разнообразие форм (и круглые, и квадрантные, и острые), отсутствие или минимальное количество декора в виде кожаных или принтованных вставок, шнурков, цепей, страз и блесток, а также разнообразная палитра цветов, говорится в статье iglamour.

Большое наличие разнообразных трендов позволяет каждой девушке подобрать себе ту модель кроссовок, которая подойдет ей по стилю и будет хорошо вписываться в ее образ. Более того, можно выбрать кроссовки как на низком ходу, так и на высокой подошве, при этом оба варианты можно подобрать также и в разных стилях: и в более деловом, и в повседневном, и в спортивном стиле и т.д.

Модные женские кроссовки — это не только спортивный стиль. Правильно подобранную модель можно носить и с платьями, и под юбки или джинсы. Более того, некоторыми фасонами обуви можно разбавить и деловой костюм или вечерний образ. Итого, учитывая все особенности женских кроссовок, можно смело заявить, что данная обувь является универсальной.

Топ-цветов модных женских кроссовок в 2022 году: фото

белый;

бежевый;

черный;

красный;

розовый;

серебро;

золото;

кислотные оттенки.

Белые, бежевые или черные модные кроссовки – наиболее универсальны. Но это не значит, что другие решения под запретом. Тем, кто заинтересован в приобретении необычных моделей, стилисты советуют обратить внимание на оригинальные цвета:

Глубокие оттенки. Темно-синий, насыщенный бордовый или приглушенно зеленый хорошо дополнят любой образ. При этом будут смотреться более необычно, чем базовые модели.

Сложные цвета. Графитный, слоновая кость, красно-коричневый, песочный – разновидности простых оттенков. Они также универсальны, но помогают создать более сложный образ.

Пастельные тона. Нежно-розовый, мятный или голубой – популярные оттенки нового модного сезона.

Стильные принты для кроссовок: топ-тренды 2022 года (фото)

Среди самых актуальных принтов можно выделить несколько вариантов:

анималистические принты — такие кроссовки позволят разбавить базовый образ и добавят необычный акцент;

камуфляж;

акварель;

картинки;

логотипы — чаще всего можно встретить в коллекциях Versace, Chanel и Luis Vitton.;

герои мультфильмов;

цветочные принты;

полоски — яркий вариант принта, который отлично сочетается с базовой одеждой.

Как правильно выбрать модные кроссовки

Стилист Алина Некипелая пришла на помощь модницам и у себя в социальных сетях рассказала на что нужно обращать внимание выбирая модные женские кроссовки. Помимо того, что нужно изучить тренды и просмотреть модные коллекции кого то типа adidas originals, alexander mcqueen, off white, calvin klein или new balance, нужно прежде всего изучить свой гардероб и понять, что именно вам нужно.

Что нужно учитывать при выборе кроссовок:

Свой образ жизни — это нужно для того, чтобы понять в каком стиле выбирать кроссовки,

Свой рост — если не высокого роста, то некоторые модели, к примеру с пряжками или завязками могут вас еще больше укоротить, а модели с острым носиком визуально удлиняют стопу.

Цвет вашего гардероба — если тона тусклые или пастельные, то можно выбирать яркую обувь, чтобы добавить яркости в вашему образу. Однако не забывайте и об универсальности: белый, бежевый и черный цвет — всегда в моде.

Также стилист отмечает, что нужно выбирать те модели кроссовок, которых у вас еще нет. Разнообразные модели помогут вам создавать образы в разных стилях.

Модные женские кроссовки 2022: самые трендовые модели обуви (фото)

Высокие кроссовки — хайтопы

Хайтопы — это обычные кроссовки с высоким голенищем в немного стиле ретро. На первый взгляд эта модель может показаться слишком спортивного стиля, однако они хорошо смотрятся и с широкими брюками и пиджаками или мешковатыми джинсами под топ. Также они составят хорошую компанию в сочетании с платьем-комбинацией.

Добавим, что это невероятно удобная, комфортная обувь на низкой подошве, которая идеально подходит для тех, кто любит много ходить на улице. Благодаря разнообразию цветов вы обязательно подберете себе подходящую пару обуви.

Кеды

Культовая обувь 90-х от всемирно известных брендов Converse и Vans снова популярны в сезоне 2022-2023. Больше всего, что тренд продержится и до следующей весны, ведь этот вид обуви очень удобный и подходит для многих образов.

Кеды — это идеальная базовая обувь. Они отлично дополнят как образ с джинсами, так и с платьем миди. Неплохой вариант также сочетание кед и юбки.

Лучше всего в этом сезоне отдать предпочтение моделям с высокой подошвой, монохромной обуви, классическим кедам с разным декором типа вышивки, заклепок и блестящих деталей. Также в тренде в 2022 году будут модели с необычными принтами, авангардными рисунками. Известнейшие производители кедов: Converse, Off-White, Vans.

Белые кроссовки

Кроссовки, которые всегда в моде и тренде. Тренд, который неподвластный времени. Если вы еще не обзавелись такими кроссовками, то пора это сделать. Белые кроссовки — это универсальная модель, которая подходит под любую одежду — и к спортивным штанам, и к джинсам и под платья и юбки. Более того, в таких кроссовках можно отправиться как на прогулку с друзьями или на свидание, так и на работу.

Стильные белые женские кроссовки можно дополнить разным декором: молниями, пряжками и липучками. Также модный декор — это имитация кожи рептилий и модели футуристическим принтом.

Помимо вышеперечисленного белые кроссовки богаты различными видами подошв. Среди модных женских кроссовок есть модели как на высокой подошве, так и на низком ходу. Более того, чтобы немного разбавить белый цвет, можно добавить кроссовкам немного яркости, выбрав кроссовки с цветной подошвой.

Найти идеальные белые кроссовки можно как в линейках модных дизайнеров, так и на полках магазинов масс-маркетов. Поискать пару для себя можно у Mark Fast, Adidas, Zara, Reebok.

Кроссовки на платформе

Кроссовки на платформе — это вещь, которая обязательно должна быть в гардеробе, ведь с каждым сезоном они становятся все более популярными. И такая тенденция вполне понятна, поскольку эти кроссовки — это шикарное объединение комфорта, стиля и практичности. И еще один плюс — они подходят под одежду разных стилей.

С подобной обувью отлично сочетаются джинсы, широкие брюки, шорты, комбинезоны, костюмы и юбки, а также платья. Благодаря высокой подошве, ноги в таких кроссовках выглядят более стройными и длинными.

В стиле ретро

Многие бренды обуви возродили моду на кроссовки в ретро стиле 80-х и 90-х годов. При чем стоит отметить, что кроссовки и кеды должны выглядеть так, как будто они созданы не в этом сезоне, а много лет назад: с желтой подошвой и выцветшими тканями. Эстетика устарелости больше всего проявилась в моделях бренда off white.

Ретро модели можно носить со рваными джинсами, лосинами, клетчатыми шортами, толстовками, рубашками и майками.

Ugly Sneakers

Также стилисты предлагают вернуться в лихие 90-м за трендовыми кроссовками — так называемыми ugly sneakers. Если переводить дословно, то Ugly Sneakers — это уродливые кроссовки, из чего можно сразу сделать вывод, как они выглядят. Это модели с массивной подошвой, гипертрофированной амортизацией, толстыми шнурками, и часто с большим, и даже лишним декором. Также не стоит забывать и о разнообразии цветов: кроссовки есть как спокойных, так и кричащих оттенков.

Носить такие кроссовки можно как летом, так и зимой. Идеальный вариант — образ с джинсами или спортивными штанами. Необычно выглядит сочетание таких кроссовок и платья с цветочным принтом. С такой обувью также стильно будут смотреться юбки-солнце в сочетании с водолазками.

Найти идеальную пару можно в Off-White, MSGM, Balenciaga. Но поискать их можно и в магазинах масс-маркета.

Антитренды женских кроссовок 2022 года (фото)

Некоторые модели спортивной обуви уже вышли из моды, и надевать их не стоит. К антитрендам можно отнести несколько моделей.

Кроссовки на скрытой танкетке — такая обувь выглядят на ноге громоздко и неэстетично. А неправильное распределение веса из-за наклона танкетки, грозит проблемами со здоровьем. Если хотите чего-то необычного, то выбирайте кроссовки с острым носом или с объемной футуристической подошвой.

Аппликативные элементы — пайеткам, стразам и вышивке на кроссовках точно не место. Тем, кто выбирает яркую обувь, стоит присмотреться к необычным оттенкам или принтам, но не к дополнительному декору.

Обувь с перфорацией — о моделях в дырочку или с фигурными вырезами пора забыть. Обувь с перфорацией можно носить только в том случае, если это, например, броги, где перфорация предусмотрена дизайном.

Кроссовки с леопардовым принтом. Несмотря на то, что дизайнеры продолжают использовать анималистичный принт в своих работах, обувь с окраской леопарда лучше спрятать в самый дальний угол шкафа.

Не следует выбирать чрезмерно массивную обувь. Такие варианты интересно смотрятся на подиуме, но не всегда подходят для повседневной жизни. Они визуально утяжеляют ногу и не сочетаются с классическим или офисным стилем.

Обувь на тракторной подошве — массивная, нарочито грубая, тяжелая и эстетически не самая привлекательная тракторная подошва тоже быстро себя изжила.

Не стоит покупать дешевую обувь из некачественных материалов — такие кроссовки не только "удешевляет" образ, но и может вызвать проблемы со здоровьем.

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