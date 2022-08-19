Модные женские кроссовки 2022: самые стильные и актуальные модели обуви и с чем их носить (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 168
Выбирая новую обувь нужно ориентироваться на стиль своего гардероба, чтобы не выглядеть безвкусно.
Обувь — это важная составляющая любого стильного образа, ведь без трендовой пары туфель или кроссовок он не будет цельным. Поскольку практичность и комфорт — это одни из главных составляющих современной моды, особое место в гардеробе каждой женщины теперь занимают кроссовки. Это та обувь, которая очень удачно совмещает в себе и удобство, и стиль. Именно про модные женские кроссовки и пойдет речь далее.
Модные кроссовки 2022: тенденции и тренды (фото)
Тренды женских кроссовок 2022 — это модели с высокой, массивной подошвой, рифленая поверхность, разнообразие форм (и круглые, и квадрантные, и острые), отсутствие или минимальное количество декора в виде кожаных или принтованных вставок, шнурков, цепей, страз и блесток, а также разнообразная палитра цветов, говорится в статье iglamour.
Большое наличие разнообразных трендов позволяет каждой девушке подобрать себе ту модель кроссовок, которая подойдет ей по стилю и будет хорошо вписываться в ее образ. Более того, можно выбрать кроссовки как на низком ходу, так и на высокой подошве, при этом оба варианты можно подобрать также и в разных стилях: и в более деловом, и в повседневном, и в спортивном стиле и т.д.
Модные женские кроссовки — это не только спортивный стиль. Правильно подобранную модель можно носить и с платьями, и под юбки или джинсы. Более того, некоторыми фасонами обуви можно разбавить и деловой костюм или вечерний образ. Итого, учитывая все особенности женских кроссовок, можно смело заявить, что данная обувь является универсальной.
Топ-цветов модных женских кроссовок в 2022 году: фото
- белый;
- бежевый;
- черный;
- красный;
- розовый;
- серебро;
- золото;
- кислотные оттенки.
Белые, бежевые или черные модные кроссовки – наиболее универсальны. Но это не значит, что другие решения под запретом. Тем, кто заинтересован в приобретении необычных моделей, стилисты советуют обратить внимание на оригинальные цвета:
- Глубокие оттенки. Темно-синий, насыщенный бордовый или приглушенно зеленый хорошо дополнят любой образ. При этом будут смотреться более необычно, чем базовые модели.
- Сложные цвета. Графитный, слоновая кость, красно-коричневый, песочный – разновидности простых оттенков. Они также универсальны, но помогают создать более сложный образ.
- Пастельные тона. Нежно-розовый, мятный или голубой – популярные оттенки нового модного сезона.
Стильные принты для кроссовок: топ-тренды 2022 года (фото)
Среди самых актуальных принтов можно выделить несколько вариантов:
- анималистические принты — такие кроссовки позволят разбавить базовый образ и добавят необычный акцент;
- камуфляж;
- акварель;
- картинки;
- логотипы — чаще всего можно встретить в коллекциях Versace, Chanel и Luis Vitton.;
- герои мультфильмов;
- цветочные принты;
- полоски — яркий вариант принта, который отлично сочетается с базовой одеждой.
Как правильно выбрать модные кроссовки
Стилист Алина Некипелая пришла на помощь модницам и у себя в социальных сетях рассказала на что нужно обращать внимание выбирая модные женские кроссовки. Помимо того, что нужно изучить тренды и просмотреть модные коллекции кого то типа adidas originals, alexander mcqueen, off white, calvin klein или new balance, нужно прежде всего изучить свой гардероб и понять, что именно вам нужно.
Что нужно учитывать при выборе кроссовок:
- Свой образ жизни — это нужно для того, чтобы понять в каком стиле выбирать кроссовки,
- Свой рост — если не высокого роста, то некоторые модели, к примеру с пряжками или завязками могут вас еще больше укоротить, а модели с острым носиком визуально удлиняют стопу.
- Цвет вашего гардероба — если тона тусклые или пастельные, то можно выбирать яркую обувь, чтобы добавить яркости в вашему образу. Однако не забывайте и об универсальности: белый, бежевый и черный цвет — всегда в моде.
Также стилист отмечает, что нужно выбирать те модели кроссовок, которых у вас еще нет. Разнообразные модели помогут вам создавать образы в разных стилях.
Модные женские кроссовки 2022: самые трендовые модели обуви (фото)
- Высокие кроссовки — хайтопы
Хайтопы — это обычные кроссовки с высоким голенищем в немного стиле ретро. На первый взгляд эта модель может показаться слишком спортивного стиля, однако они хорошо смотрятся и с широкими брюками и пиджаками или мешковатыми джинсами под топ. Также они составят хорошую компанию в сочетании с платьем-комбинацией.
Добавим, что это невероятно удобная, комфортная обувь на низкой подошве, которая идеально подходит для тех, кто любит много ходить на улице. Благодаря разнообразию цветов вы обязательно подберете себе подходящую пару обуви.
- Кеды
Культовая обувь 90-х от всемирно известных брендов Converse и Vans снова популярны в сезоне 2022-2023. Больше всего, что тренд продержится и до следующей весны, ведь этот вид обуви очень удобный и подходит для многих образов.
Кеды — это идеальная базовая обувь. Они отлично дополнят как образ с джинсами, так и с платьем миди. Неплохой вариант также сочетание кед и юбки.
Лучше всего в этом сезоне отдать предпочтение моделям с высокой подошвой, монохромной обуви, классическим кедам с разным декором типа вышивки, заклепок и блестящих деталей. Также в тренде в 2022 году будут модели с необычными принтами, авангардными рисунками. Известнейшие производители кедов: Converse, Off-White, Vans.
- Белые кроссовки
Кроссовки, которые всегда в моде и тренде. Тренд, который неподвластный времени. Если вы еще не обзавелись такими кроссовками, то пора это сделать. Белые кроссовки — это универсальная модель, которая подходит под любую одежду — и к спортивным штанам, и к джинсам и под платья и юбки. Более того, в таких кроссовках можно отправиться как на прогулку с друзьями или на свидание, так и на работу.
Стильные белые женские кроссовки можно дополнить разным декором: молниями, пряжками и липучками. Также модный декор — это имитация кожи рептилий и модели футуристическим принтом.
Помимо вышеперечисленного белые кроссовки богаты различными видами подошв. Среди модных женских кроссовок есть модели как на высокой подошве, так и на низком ходу. Более того, чтобы немного разбавить белый цвет, можно добавить кроссовкам немного яркости, выбрав кроссовки с цветной подошвой.
Найти идеальные белые кроссовки можно как в линейках модных дизайнеров, так и на полках магазинов масс-маркетов. Поискать пару для себя можно у Mark Fast, Adidas, Zara, Reebok.
- Кроссовки на платформе
Кроссовки на платформе — это вещь, которая обязательно должна быть в гардеробе, ведь с каждым сезоном они становятся все более популярными. И такая тенденция вполне понятна, поскольку эти кроссовки — это шикарное объединение комфорта, стиля и практичности. И еще один плюс — они подходят под одежду разных стилей.
С подобной обувью отлично сочетаются джинсы, широкие брюки, шорты, комбинезоны, костюмы и юбки, а также платья. Благодаря высокой подошве, ноги в таких кроссовках выглядят более стройными и длинными.
- В стиле ретро
Многие бренды обуви возродили моду на кроссовки в ретро стиле 80-х и 90-х годов. При чем стоит отметить, что кроссовки и кеды должны выглядеть так, как будто они созданы не в этом сезоне, а много лет назад: с желтой подошвой и выцветшими тканями. Эстетика устарелости больше всего проявилась в моделях бренда off white.
Ретро модели можно носить со рваными джинсами, лосинами, клетчатыми шортами, толстовками, рубашками и майками.
- Ugly Sneakers
Также стилисты предлагают вернуться в лихие 90-м за трендовыми кроссовками — так называемыми ugly sneakers. Если переводить дословно, то Ugly Sneakers — это уродливые кроссовки, из чего можно сразу сделать вывод, как они выглядят. Это модели с массивной подошвой, гипертрофированной амортизацией, толстыми шнурками, и часто с большим, и даже лишним декором. Также не стоит забывать и о разнообразии цветов: кроссовки есть как спокойных, так и кричащих оттенков.
Носить такие кроссовки можно как летом, так и зимой. Идеальный вариант — образ с джинсами или спортивными штанами. Необычно выглядит сочетание таких кроссовок и платья с цветочным принтом. С такой обувью также стильно будут смотреться юбки-солнце в сочетании с водолазками.
Найти идеальную пару можно в Off-White, MSGM, Balenciaga. Но поискать их можно и в магазинах масс-маркета.
Антитренды женских кроссовок 2022 года (фото)
Некоторые модели спортивной обуви уже вышли из моды, и надевать их не стоит. К антитрендам можно отнести несколько моделей.
- Кроссовки на скрытой танкетке — такая обувь выглядят на ноге громоздко и неэстетично. А неправильное распределение веса из-за наклона танкетки, грозит проблемами со здоровьем. Если хотите чего-то необычного, то выбирайте кроссовки с острым носом или с объемной футуристической подошвой.
- Аппликативные элементы — пайеткам, стразам и вышивке на кроссовках точно не место. Тем, кто выбирает яркую обувь, стоит присмотреться к необычным оттенкам или принтам, но не к дополнительному декору.
- Обувь с перфорацией — о моделях в дырочку или с фигурными вырезами пора забыть. Обувь с перфорацией можно носить только в том случае, если это, например, броги, где перфорация предусмотрена дизайном.
- Кроссовки с леопардовым принтом. Несмотря на то, что дизайнеры продолжают использовать анималистичный принт в своих работах, обувь с окраской леопарда лучше спрятать в самый дальний угол шкафа.
- Не следует выбирать чрезмерно массивную обувь. Такие варианты интересно смотрятся на подиуме, но не всегда подходят для повседневной жизни. Они визуально утяжеляют ногу и не сочетаются с классическим или офисным стилем.
- Обувь на тракторной подошве — массивная, нарочито грубая, тяжелая и эстетически не самая привлекательная тракторная подошва тоже быстро себя изжила.
- Не стоит покупать дешевую обувь из некачественных материалов — такие кроссовки не только "удешевляет" образ, но и может вызвать проблемы со здоровьем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Дизайнеры представили уйму трендовых вариантов.