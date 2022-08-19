Тема нулевых продолжается: главные тренды осени 2022 (фото)

Модные советы, которые помогут вам создать идеальный осенний гардероб.

Лето близится к своему завершению, а это значит, что пора определяться с тем, что мы будем носить осенью 2022 года. Чтобы всегда оставаться модной и стильной, важно следить за всеми трендами и новинками, которые предлагают стилисты в сезоне.

Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала подборку советов по стилю, которые помогут вам подготовиться к осеннему сезону 2022. Модный эксперт отмечает, что это всего лишь малая часть от всех трендов, однако она выбрала самые базовые.

Тренды осени-зимы 2022/23

Приталенный жакет — внимательно смотрите на крой: это расширенная линия плеч + удлиненный фасон.

Приталенное пальто — особенности те же самые, что у жакета.

Бомбер — продолжает оставаться в тренде. Обратите внимание на объемные модели укороченного и удлиненного плана.

Косуха — снова в хот тренде. Желательно выбирать укороченные или удлиненные модели + объем.

Широкие джинсы на низкой посадке.

Обувь на платформе — не тракторной, а ровной, широкой платформе. Это могут быть и босоножки, и лоферы, и ботинки, и ботильоны.

Магия красного — вещи в цветах бордо и приглушенных оттенков до насыщенных.

Тема нулевых продолжается в корсетах и корсетных формах (детали на одежде корсетного плана).

Преппи-стиль.

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.