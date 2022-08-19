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Тема нулевых продолжается: главные тренды осени 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Мода осень 2022 Новость обновлена 19 августа 2022, 12:07
Мода осень 2022

Модные советы, которые помогут вам создать идеальный осенний гардероб.

Лето близится к своему завершению, а это значит, что пора определяться с тем, что мы будем носить осенью 2022 года. Чтобы всегда оставаться модной и стильной, важно следить за всеми трендами и новинками, которые предлагают стилисты в сезоне.

Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала подборку советов по стилю, которые помогут вам подготовиться к осеннему сезону 2022. Модный эксперт отмечает, что это всего лишь малая часть от всех трендов, однако она выбрала самые базовые.

Тренды осени-зимы 2022/23

  • Приталенный жакет — внимательно смотрите на крой: это расширенная линия плеч + удлиненный фасон.
Мода осень 2022
  • Приталенное пальто — особенности те же самые, что у жакета.
Мода осень 2022
  • Бомбер — продолжает оставаться в тренде. Обратите внимание на объемные модели укороченного и удлиненного плана.
Мода осень 2022
  • Косуха — снова в хот тренде. Желательно выбирать укороченные или удлиненные модели + объем.
Мода осень 2022
  • Широкие джинсы на низкой посадке.
Мода осень 2022
  • Обувь на платформе — не тракторной, а ровной, широкой платформе. Это могут быть и босоножки, и лоферы, и ботинки, и ботильоны.
Мода осень 2022
  • Магия красного — вещи в цветах бордо и приглушенных оттенков до насыщенных.
Мода осень 2022
  • Тема нулевых продолжается в корсетах и корсетных формах (детали на одежде корсетного плана).
Мода осень 2022
  • Преппи-стиль.
Мода осень 2022

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.

Теги:
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