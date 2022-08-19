Тема нулевых продолжается: главные тренды осени 2022 (фото)
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Модные советы, которые помогут вам создать идеальный осенний гардероб.
Лето близится к своему завершению, а это значит, что пора определяться с тем, что мы будем носить осенью 2022 года. Чтобы всегда оставаться модной и стильной, важно следить за всеми трендами и новинками, которые предлагают стилисты в сезоне.
Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала подборку советов по стилю, которые помогут вам подготовиться к осеннему сезону 2022. Модный эксперт отмечает, что это всего лишь малая часть от всех трендов, однако она выбрала самые базовые.
Тренды осени-зимы 2022/23
- Приталенный жакет — внимательно смотрите на крой: это расширенная линия плеч + удлиненный фасон.
- Приталенное пальто — особенности те же самые, что у жакета.
- Бомбер — продолжает оставаться в тренде. Обратите внимание на объемные модели укороченного и удлиненного плана.
- Косуха — снова в хот тренде. Желательно выбирать укороченные или удлиненные модели + объем.
- Широкие джинсы на низкой посадке.
- Обувь на платформе — не тракторной, а ровной, широкой платформе. Это могут быть и босоножки, и лоферы, и ботинки, и ботильоны.
- Магия красного — вещи в цветах бордо и приглушенных оттенков до насыщенных.
- Тема нулевых продолжается в корсетах и корсетных формах (детали на одежде корсетного плана).
- Преппи-стиль.
Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.