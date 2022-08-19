Из лета в осень: топ-8 летних вещей, которые можно интегрировать в осенний гардероб (фото)

Летние сарафаны и панами необязательно должны смениться на свитера и сапоги

Ну что, уже разбираете гардероб и готовите его к осени? Не спешите убирать на дальние полки все свои летние вещи.

Стилист и модный блогер SAMAL SAN рассказала о том, какие 8 летних вещей представительницы прекрасного пола могут интегрировать в свой осенний гардероб.

Плетеная сумка

Можно носить не только в летних образах, но и осенью с джинсами, свитером и тренчем, с сапогами и платьем.

Вязаный топ

Носим как под пиджаки, так и в качестве внешнего слоя поверх рубашек, блузок и водолазок.

Джинсовая юбка

В длине миди, мини и даже с высоким разрезом отлично впишется в осенние образы. В качестве низа могут быть как массивные ботинки, так и ботильоны на устойчивом каблуке. Носим с водолазкой, джемперами, кардиганами.

Бермуды

Осенью носим с джемпером и высокими сапогами-трубами, которые будут заходить под брючину, с кардиганами и ботильонами.

Панама

Отлично смотрится с плотной объемной рубашкой, с кожаным пиджаком/рубашкой, с тренчем и пальто, с дутой/стеганой курткой.

Шифоновое платье

Носим с кардиганами и казаками, тренчем и ботильонами, свитерами и кедами, массивными ботинками и косухами.

Трикотажная жилетка

Осенью носим поверх любой более приталенной одежды, поверх рубашки/платья/футболки, с джинами/брюками.

Туфли

Можно поэкспериментировать и надеть их с носками. Этот вариант для более смелых.

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