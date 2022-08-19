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Из лета в осень: топ-8 летних вещей, которые можно интегрировать в осенний гардероб (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие летние вещи можно носить осенью 2022 года
Какие летние вещи можно носить осенью 2022 года

Летние сарафаны и панами необязательно должны смениться на свитера и сапоги

Ну что, уже разбираете гардероб и готовите его к осени? Не спешите убирать на дальние полки все свои летние вещи.

Стилист и модный блогер SAMAL SAN рассказала о том, какие 8 летних вещей представительницы прекрасного пола могут интегрировать в свой осенний гардероб.

Плетеная сумка

Можно носить не только в летних образах, но и осенью с джинсами, свитером и тренчем, с сапогами и платьем.

Плетеная сумка

Вязаный топ

Носим как под пиджаки, так и в качестве внешнего слоя поверх рубашек, блузок и водолазок.

Вязаный топ

Джинсовая юбка

В длине миди, мини и даже с высоким разрезом отлично впишется в осенние образы. В качестве низа могут быть как массивные ботинки, так и ботильоны на устойчивом каблуке. Носим с водолазкой, джемперами, кардиганами.

Джинсовая юбка

Бермуды

Осенью носим с джемпером и высокими сапогами-трубами, которые будут заходить под брючину, с кардиганами и ботильонами.

Бермуды

Панама

Отлично смотрится с плотной объемной рубашкой, с кожаным пиджаком/рубашкой, с тренчем и пальто, с дутой/стеганой курткой.

Панама

Шифоновое платье

Носим с кардиганами и казаками, тренчем и ботильонами, свитерами и кедами, массивными ботинками и косухами.

Шифоновое платье

Трикотажная жилетка

Осенью носим поверх любой более приталенной одежды, поверх рубашки/платья/футболки, с джинами/брюками.

Трикотажная жилетка

Туфли

Можно поэкспериментировать и надеть их с носками. Этот вариант для более смелых.

Туфли

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.

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