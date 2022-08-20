Стильная обувь на раннюю осень-2022: что купить на будущий сезон, чтобы быть в тренде (фото)
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На пике популярности балетки, ботильоны на каблуке и черные туфли
Обувь играет важную роль в создании любого образа. Однако, даже создав суперкомплект, образ можно напрочь испортить неправильной парой. В предстоящем же осеннем сезоне будет много практичности, разных интересных и ярких деталей.
Персональный стилист и модный блогер Майя Кривобокова поделилась подборкой просто классной, актуальной обуви на раннюю, сухую и красивую осень.
"Пусть она нас вдохновит на создание нескучных осенних лучков, которые будут радовать и нас, и окружающих", — пишет стилист.
Лоферы
Дезерты/Дерби
Кеды/Кроссовки
Балетки
Ботильоны на каблуке
Черные туфли/Ботинки
Светлые ботинки
Лодочки
Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы обувь больше не натирала. Эти советы подойдут для любой пары.