Стильная обувь на раннюю осень-2022: что купить на будущий сезон, чтобы быть в тренде (фото)

На пике популярности балетки, ботильоны на каблуке и черные туфли

Обувь играет важную роль в создании любого образа. Однако, даже создав суперкомплект, образ можно напрочь испортить неправильной парой. В предстоящем же осеннем сезоне будет много практичности, разных интересных и ярких деталей.

Персональный стилист и модный блогер Майя Кривобокова поделилась подборкой просто классной, актуальной обуви на раннюю, сухую и красивую осень.

"Пусть она нас вдохновит на создание нескучных осенних лучков, которые будут радовать и нас, и окружающих", — пишет стилист.

Лоферы

Дезерты/Дерби

Кеды/Кроссовки

Балетки

Ботильоны на каблуке

Черные туфли/Ботинки

Светлые ботинки

Лодочки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы обувь больше не натирала. Эти советы подойдут для любой пары.