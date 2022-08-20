Кроссовки не только для спорта: тренды 2022 года для повседневных образов (фото)
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Практичность и комфорт — одни из главных составляющих современной моды
Кроссовки — обувь для спорта? Это уже далеко не так. Из спортивного атрибута кроссовки уже перекочевали в повседневный гардероб практически каждой девушки. Это уже не про спорт, а про стиль и самовыражение.
Стилист Олеся Потипако рассказала о самых актуальных кроссовках 2022 года, которые можно смело внедрять в свой повседневный гардероб этим летом и осенью.
Old school
Ретро-кроссовки сейчас как никогда актуальны. Они могут быть искусственно состаренные, с потертой поверхностью или желтой подошвой.
Высокие кроссовки
Замша, сетка, фактура
Бежевые, серые, теплые белые тона навевают эстетику рinterest.
Yeezy Boost
Такие кроссовки будут прекрасным дополнением к вашему образу.
Цветные и яркие кроссовки
Сейчас актуальны именно яркие и насыщенные цвета. К примеру, травянистый-зеленый, электрик — синий или фуксия.
Кеды
Классические белые кеды актуальны каждый сезон.
Кеды и принт
Конверты, а также кеды с принтами в стиле "диор" — тренд сезона.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Дизайнеры представили уйму трендовых вариантов.