Укр

Кроссовки не только для спорта: тренды 2022 года для повседневных образов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
7
Какие кроссовки в моде в 2022 году Новость обновлена 20 августа 2022, 16:51
Какие кроссовки в моде в 2022 году

Практичность и комфорт — одни из главных составляющих современной моды

Кроссовки — обувь для спорта? Это уже далеко не так. Из спортивного атрибута кроссовки уже перекочевали в повседневный гардероб практически каждой девушки. Это уже не про спорт, а про стиль и самовыражение.

Стилист Олеся Потипако рассказала о самых актуальных кроссовках 2022 года, которые можно смело внедрять в свой повседневный гардероб этим летом и осенью.

Old school

Ретро-кроссовки сейчас как никогда актуальны. Они могут быть искусственно состаренные, с потертой поверхностью или желтой подошвой.

Old school

Высокие кроссовки

Высокие кроссовки

Замша, сетка, фактура

Бежевые, серые, теплые белые тона навевают эстетику рinterest.

Замша, сетка, фактура

Yeezy Boost

Такие кроссовки будут прекрасным дополнением к вашему образу.

Yeezy Boost

Цветные и яркие кроссовки

Сейчас актуальны именно яркие и насыщенные цвета. К примеру, травянистый-зеленый, электрик — синий или фуксия.

Цветные и яркие кроссовки

Кеды

Классические белые кеды актуальны каждый сезон.

Кеды

Кеды и принт

Конверты, а также кеды с принтами в стиле "диор" — тренд сезона.

Кеды и принт

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Дизайнеры представили уйму трендовых вариантов.

Теги:
#Мода #Кроссовки #Мода 2022