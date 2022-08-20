Кроссовки не только для спорта: тренды 2022 года для повседневных образов (фото)

Практичность и комфорт — одни из главных составляющих современной моды

Кроссовки — обувь для спорта? Это уже далеко не так. Из спортивного атрибута кроссовки уже перекочевали в повседневный гардероб практически каждой девушки. Это уже не про спорт, а про стиль и самовыражение.

Стилист Олеся Потипако рассказала о самых актуальных кроссовках 2022 года, которые можно смело внедрять в свой повседневный гардероб этим летом и осенью.

Old school

Ретро-кроссовки сейчас как никогда актуальны. Они могут быть искусственно состаренные, с потертой поверхностью или желтой подошвой.

Высокие кроссовки

Замша, сетка, фактура

Бежевые, серые, теплые белые тона навевают эстетику рinterest.

Yeezy Boost

Такие кроссовки будут прекрасным дополнением к вашему образу.

Цветные и яркие кроссовки

Сейчас актуальны именно яркие и насыщенные цвета. К примеру, травянистый-зеленый, электрик — синий или фуксия.

Кеды

Классические белые кеды актуальны каждый сезон.

Кеды и принт

Конверты, а также кеды с принтами в стиле "диор" — тренд сезона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Дизайнеры представили уйму трендовых вариантов.