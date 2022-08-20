Уже не модно: визажист назвала главные антитренды макияжа 2022 года (фото)

Использование плотного матового тона и агрессивный контуринг ушли в небытие

Тренды в индустрии красоты очень цикличны. То, что было модно вчера, станет актуальным послезавтра, и наоборот. То, что вчера казалось вульгарным, сегодня будет в тренде.

Визажист Дарья Ускова подробно рассказала, какие тренды в макияже давно устарели и сейчас выглядят совсем нелепо. Эксперт разложила по полочкам и то, чем заменить устаревший мейк-ап в современных образах.

Какой макияж вышел из моды и какой мейк-ап актуален в 2022 году

Подиумные образы, которые все чаще появляются в Инстаграме, перестали быть актуальны. Макияж, который создаётся для постов, хорошо выглядит на фото, но во многих случаях не рассчитан на обычную жизнь.

Использование плотного матового тона, который создает эффект маски на лице. Легкое сияние – это признак здоровой и свежей кожи. Существуют разные тональные основы с разным финишем на коже, которые создадут ощущение естественного сияния.

Агрессивный контуринг. Стоит плохо растушевать скульптор, макияж будет выглядеть неестественно и в дальнейшем может лечь грязными пятнами, особенно при ракурсе в профиль. Задача визажиста создать эффект тени переходящей в полутень.

Яркое сияние хайлайтера днем. Можно сильно увлечься, и днем это сильное сияние будет на лице смотреться бликующим пятном, создавая нездоровое сияние или казаться лишним слоем макияжа. Уместнее это будет для вечернего макияжа. Днем гораздо уместнее будет выглядеть влажное сияние, которое будет казаться максимально естественным.

Матовая помада на губах. Матовость на губах в большинстве случаев подчеркивает сухость кожи и складки на губах, придавая им возраст. Визажисты стали снова использовать средства с сияющим финишем, которые помогают придать губам более объёмный и свежий вид.

Слишком сильно выходить за контур губ, пытаясь создать фальшивый объем. Намного выигрышнее будет смотреться, если подчеркнуть естественный контур губ своей внешности. Это позволит подчеркнуть достоинства. Для объема выберете светлый оттенок или блеск.

Наращенные ресницы до бровей с густым объемом 4D и более. Выглядит это максимально неестественно, и пропадает весь эффект от макияжа. Выбирайте более натуральный способ наращивания ресниц и вовремя делайте коррекцию, чтобы при макияже это не смотрелось крайне печально. В индустрии красоты существует множество тушей для ресниц и инструментов, которые помогут создать натуральный эффект, подходящий под разные типы ресниц, тогда взгляд будет выглядеть очень гармонично.

Слишком (идеальные/графичные/густые) брови. Сейчас все пытаются угнаться за быстро меняющимися трендами бровей, из-за которых пропадает индивидуальность. Все визажисты стремятся найти золотую середину и стараются ориентироваться на собственные данные. Сегодня в моде легкая небрежность, которую можно создать, если аккуратно причесать их с помощью геля и заполнить форму карандашом, тенями или маркером для бровей — это по-настоящему украсит образ.

Макияж в четких и резких линиях при неправильном нанесении теней может утяжелять взгляд или зрительно делить глаз пополам. Базовая техника нанесения теней с созданием плавных переходов цвета от одного к другому даст нужный эффект объема и поможет распахнуть глаз, сделав его более выразительным.

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