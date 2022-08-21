Укр

Жемчуг и цветные камни: стилист назвала 9 украшений, актуальных в 2022 году (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
18
Какие украшения в тренде в 2022 году Новость обновлена 21 августа 2022, 07:45
Какие украшения в тренде в 2022 году

Чек-лист из девяти украшений, которые остаются в тренде этого сезона

Украшения — важная часть образа, они завершают комплект, делая его более продуманным и глубоким, и повышают градус стиля образа.

Стилист и модній блогер SAMAL SAN собрала для представительниц прекрасного пола небольшой чек-лист украшений, которыми можно пополнить свой гардероб уже сегодня.

Топ-9 модных украшений 2022 года

Украшения из жемчуга

Украшения из жемчуга

Цветные камни

Цветные камни

Украшения-сердца

Украшения-сердца

Каффы

Каффы

Бодичейн

Бодичейн

Чокеры с натуральными камнями

Чокеры с натуральными камнями

Детские, инфантильные украшения

Детские, инфантильные украшения

Простые, четкие линии, минимализм

Простые, четкие линии, минимализм

Универсальные серьги-конструкторы

Универсальные серьги-конструкторы

Ранее "Телеграф" рассказывал об аксессуарах, которые в 2022 году возглавляют список антитрендов.

Теги:
#Мода #Украшения #Бижутерия #Мода 2022