Жемчуг и цветные камни: стилист назвала 9 украшений, актуальных в 2022 году (фото)
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Чек-лист из девяти украшений, которые остаются в тренде этого сезона
Украшения — важная часть образа, они завершают комплект, делая его более продуманным и глубоким, и повышают градус стиля образа.
Стилист и модній блогер SAMAL SAN собрала для представительниц прекрасного пола небольшой чек-лист украшений, которыми можно пополнить свой гардероб уже сегодня.
Топ-9 модных украшений 2022 года
Украшения из жемчуга
Цветные камни
Украшения-сердца
Каффы
Бодичейн
Чокеры с натуральными камнями
Детские, инфантильные украшения
Простые, четкие линии, минимализм
Универсальные серьги-конструкторы
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