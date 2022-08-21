Укр

Скошенные каблуки, платформа и ремешки: стильная обувь на осень, в которой вы будете неотразимой (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
142
Выбирайте себе обувь на осень и будьте в тренде Новость обновлена 21 августа 2022, 11:35
Выбирайте себе обувь на осень и будьте в тренде

Среди трендов обуви на осень есть как классические варианты, так и более экстравагантные модели.

Стилист Ольга Льдокова, которая ранее рассказала об основных модных тенденциях и трендах осени 2022, решила посвятить свой новый пост в соцсетях актуальной обуви на будущий холодный период. Отметим, что вариантов много, поэтому каждая девушка сможет подобрать что-то под свой стиль, а также под свои личные предпочтения. Если вам что-либо понравилось, вы смело можете отправляться на шопинг.

Модную шпаргалку по осенней обуви на 2022 год Льдокова опубликовала у себя в модном блоге в Инстаграм. Также стилист добавила и несколько замечаний к каждой паре, отметив, с чем ее можно носить.

Самые стильные модели обуви на осень 2022:

Сапоги-трубы — лучше выбирать модели из плотной кожи, чтобы они держали форму и не собирались гармошкой, с широким устойчивым каблуком 8-9 см. Они больше всего подходят под платья, юбки. И лучше если они будут достаточно высокие.

Самые стильные модели обуви на осень 2022

Ковбойские сапоги — в тренде модели любой высоты от коротких ботильонов до высоких казаков. Они подходят под прямые брюки, джинсы, также платья и юбки, в целом можете их надевать, как вам нравится, главное, чтобы весь аутфит в целом был гармоничным.

Самые стильные модели обуви на осень 2022

Ботфорты — в тренде модели с разной шириной голенища и формой каблука, от тонкой шпильки и танкетки до плоской подошвы. Их можно носить с платьями и юбками любой длины, главное не заправлять в них брюки или джинсы, ведь это устаревший вариант.

Самые стильные модели обуви на осень 2022

Обувь со скошенным каблуком — это могут быть модели как с широким, так и с узким каблуком и даже танкеткой, высота также не имеет значения, вся изюминка в изгибе.

Самые стильные модели обуви на осень 2022

Резиновые сапоги — тренд, который, возможно, не каждому будет понятен, но тем не менее он продолжает быть в топах. Высота и цвет также можно выбирать на ваш вкус, но более трендовые будут все же короткие сапоги, слегка выше самого узкого места щиколотки.

Самые стильные модели обуви на осень 2022

Туфли на высокой платформе — не самая удобная обувь, но точно эффектная. Если вы хотите прибавить себе лишних 16 см. и произвести впечатление длинноногой красотки, то это ваш вариант.

Самые стильные модели обуви на осень 2022

Жокейские сапоги — обувь из очень жесткой кожи, держащая голенище, без какой-либо металлической фурнитуры и на плоском ходу. Самое частое сочетание это сапоги + легинсы + объемный верх, не сильно длинный, чтобы были видны легинсы. Вместо легинсов можно использовать брюки.

Самые стильные модели обуви на осень 2022

Обувь с ремешками — не подходит девушкам с небольшим ростом, так как она визуально будет вас укорачивать, как и любая яркая обувь. А так в целом обувь очень акцентная и привлекает к себе внимание.

Самые стильные модели обуви на осень 2022

Обувь с мехом наружу — подходит для самых ярких и продвинутых модниц. Мех и его цвет может быть абсолютно любой.

Самые стильные модели обуви на осень 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Дизайнеры представили уйму трендовых вариантов.

Теги:
#Мода #Обувь #Женская мода #Стиль #Осень #осенняя обувь