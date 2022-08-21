Скошенные каблуки, платформа и ремешки: стильная обувь на осень, в которой вы будете неотразимой (фото)

Среди трендов обуви на осень есть как классические варианты, так и более экстравагантные модели.

Стилист Ольга Льдокова, которая ранее рассказала об основных модных тенденциях и трендах осени 2022, решила посвятить свой новый пост в соцсетях актуальной обуви на будущий холодный период. Отметим, что вариантов много, поэтому каждая девушка сможет подобрать что-то под свой стиль, а также под свои личные предпочтения. Если вам что-либо понравилось, вы смело можете отправляться на шопинг.

Модную шпаргалку по осенней обуви на 2022 год Льдокова опубликовала у себя в модном блоге в Инстаграм. Также стилист добавила и несколько замечаний к каждой паре, отметив, с чем ее можно носить.

Самые стильные модели обуви на осень 2022:

Сапоги-трубы — лучше выбирать модели из плотной кожи, чтобы они держали форму и не собирались гармошкой, с широким устойчивым каблуком 8-9 см. Они больше всего подходят под платья, юбки. И лучше если они будут достаточно высокие.

Ковбойские сапоги — в тренде модели любой высоты от коротких ботильонов до высоких казаков. Они подходят под прямые брюки, джинсы, также платья и юбки, в целом можете их надевать, как вам нравится, главное, чтобы весь аутфит в целом был гармоничным.

Ботфорты — в тренде модели с разной шириной голенища и формой каблука, от тонкой шпильки и танкетки до плоской подошвы. Их можно носить с платьями и юбками любой длины, главное не заправлять в них брюки или джинсы, ведь это устаревший вариант.

Обувь со скошенным каблуком — это могут быть модели как с широким, так и с узким каблуком и даже танкеткой, высота также не имеет значения, вся изюминка в изгибе.

Резиновые сапоги — тренд, который, возможно, не каждому будет понятен, но тем не менее он продолжает быть в топах. Высота и цвет также можно выбирать на ваш вкус, но более трендовые будут все же короткие сапоги, слегка выше самого узкого места щиколотки.

Туфли на высокой платформе — не самая удобная обувь, но точно эффектная. Если вы хотите прибавить себе лишних 16 см. и произвести впечатление длинноногой красотки, то это ваш вариант.

Жокейские сапоги — обувь из очень жесткой кожи, держащая голенище, без какой-либо металлической фурнитуры и на плоском ходу. Самое частое сочетание это сапоги + легинсы + объемный верх, не сильно длинный, чтобы были видны легинсы. Вместо легинсов можно использовать брюки.

Обувь с ремешками — не подходит девушкам с небольшим ростом, так как она визуально будет вас укорачивать, как и любая яркая обувь. А так в целом обувь очень акцентная и привлекает к себе внимание.

Обувь с мехом наружу — подходит для самых ярких и продвинутых модниц. Мех и его цвет может быть абсолютно любой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Дизайнеры представили уйму трендовых вариантов.