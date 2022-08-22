Дерзость, динамика и несменная классика: актуальный макияж на осень 2022 (фото)
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Обязательно прикупите себе подводку и помаду тяжелых оттенков.
Завершающим элементом любого стильного образа является правильно подобранный, модный макияж. Ранее мы писали о том, с какими популярными трендами мейк-апа необходимо попрощаться в этом году. А теперь хотим рассказать, что же будет модно в сфере make-up осенью 2022 года.
Стилист Файила, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником faila_spb, опубликовала небольшую модную подсказку, в которой рассказала об основных трендах осеннего сезона этого года. Так что можете начинать экспериментировать уже сейчас.
Тренды макияжа на осень 2022:
- Традиционно осенью будут доминировать нейтральные и тяжелые оттенки (нюд; бургунди/винный/марсала; шоколадно-пастельная гамма).
- Очень многие блогеры и звезды вернулись к классическим стрелкам.
- Впрочем, не отстают и цветные/двойные стрелки — в это непростое время душа просит дерзости, динамики и драйва.
- Украшение стразами — горячий тренд летнего сезона плавно перетекает в осень.
- Растушевка теней у слезного канала — не уступает бремя лидерства другим техникам.
Напомним, что в моде сейчас делается акцент на коротких стрижках. Ранее "Телеграф" писал, какие женских стрижки наиболее актуальны в 2022 году.