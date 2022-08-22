Дерзость, динамика и несменная классика: актуальный макияж на осень 2022 (фото)

Обязательно прикупите себе подводку и помаду тяжелых оттенков.

Завершающим элементом любого стильного образа является правильно подобранный, модный макияж. Ранее мы писали о том, с какими популярными трендами мейк-апа необходимо попрощаться в этом году. А теперь хотим рассказать, что же будет модно в сфере make-up осенью 2022 года.

Стилист Файила, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником faila_spb, опубликовала небольшую модную подсказку, в которой рассказала об основных трендах осеннего сезона этого года. Так что можете начинать экспериментировать уже сейчас.

Тренды макияжа на осень 2022:

Традиционно осенью будут доминировать нейтральные и тяжелые оттенки (нюд; бургунди/винный/марсала; шоколадно-пастельная гамма).

Очень многие блогеры и звезды вернулись к классическим стрелкам.

Впрочем, не отстают и цветные/двойные стрелки — в это непростое время душа просит дерзости, динамики и драйва.

Украшение стразами — горячий тренд летнего сезона плавно перетекает в осень.

Растушевка теней у слезного канала — не уступает бремя лидерства другим техникам.

Напомним, что в моде сейчас делается акцент на коротких стрижках. Ранее "Телеграф" писал, какие женских стрижки наиболее актуальны в 2022 году.