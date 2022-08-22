Джинсы, топы и юбки: что носить в офисе, чтобы завидовали коллеги (фото)

Стилист рассказала о простых, но стильных идеях для насмотренности и вдохновения

Как создать идеальный образ для офиса? На этот вопрос может ответить любой стилист, который разбирается в правилах офисного дресс-кода и его запретах.

Сейчас есть много трендовых идей для повседневного образа, но офисная одежда должна значительно отличатся от того, что мы носим в выходные и другое свободное от работы время. Стилист под ником look.me.likee в Инстаграме рассказала о простых и стильных идеях того, что взять за основу для офисного гардероба.

Брюки. Крой и посадка зависит от ваших предпочтений и фигуры.

Юбка прямого кроя или карандаш. Важный момент, юбка не должна сильно обтягивать вас и длина не должна заканчиваться в самой широкой части ноги.

Джинсы прямого кроя без дополнительного декора, потертостей и т.д., если позволяет дресс-код.

Платье, простого лаконичного кроя, без активного декора (количество зависит от ваших потребностей).

Рубашки, топы (неукороченные), однотонные футболки, блузы.

Жакет. Свободной посадки, прямого кроя, который держит форму, длина до середины бедра или ниже.

Брючный костюм с жилетом подойдёт для тех у кого нет строго дресс-кода.

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