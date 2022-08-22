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Джинсы, топы и юбки: что носить в офисе, чтобы завидовали коллеги (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что надеть в офис, чтобы соблюсти дресс-код
Что надеть в офис, чтобы соблюсти дресс-код

Стилист рассказала о простых, но стильных идеях для насмотренности и вдохновения

Как создать идеальный образ для офиса? На этот вопрос может ответить любой стилист, который разбирается в правилах офисного дресс-кода и его запретах.

Сейчас есть много трендовых идей для повседневного образа, но офисная одежда должна значительно отличатся от того, что мы носим в выходные и другое свободное от работы время. Стилист под ником look.me.likee в Инстаграме рассказала о простых и стильных идеях того, что взять за основу для офисного гардероба.

Брюки. Крой и посадка зависит от ваших предпочтений и фигуры.

одежда для офиса 2022

Юбка прямого кроя или карандаш. Важный момент, юбка не должна сильно обтягивать вас и длина не должна заканчиваться в самой широкой части ноги.

одежда для офиса 2022

Джинсы прямого кроя без дополнительного декора, потертостей и т.д., если позволяет дресс-код.

одежда для офиса 2022

Платье, простого лаконичного кроя, без активного декора (количество зависит от ваших потребностей).

одежда для офиса 2022

Рубашки, топы (неукороченные), однотонные футболки, блузы.

одежда для офиса 2022

Жакет. Свободной посадки, прямого кроя, который держит форму, длина до середины бедра или ниже.

одежда для офиса 2022

Брючный костюм с жилетом подойдёт для тех у кого нет строго дресс-кода.

одежда для офиса 2022

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.

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