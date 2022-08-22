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Пальто на раннюю осень: какое выбрать, чтобы не замерзнуть, но и быть в тренде (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Пальто сейчас никого не удивить, однако есть исключения
Пальто сейчас никого не удивить, однако есть исключения

Какая осень — такой и гардероб

Осеннее пальто — один из неочевидных трендов, кроме того, в отличие от кардиганов, оно не дает лишнего объема, идеален на прохладные летние дни и осенние вечера.

Стилист shyn_style в Инстаграме рассказала, на что обращать внимание при выборе пальто, а также назвала тренды осени 2022 года.

По словам модного блогера, пальто лучше подбирать под длину платьев и юбок. Стоит выбирать длину миди или даже ближе к макси. Подклад может и быть, но на пальто для ранней осени лучше выбирать из костюмной или другой тонкой ткани.

Пальто-рубашка

Пальто-рубашка

Пальто без лацканов

Пальто без лацканов

Пальто макси

Пальто макси

Пальто-пиджак

Пальто-пиджак

Джинсовое пальто

Джинсовое пальто

Пальто с укороченными рукавами

Пальто с укороченными рукавами

Легкий тренч без подкладки

Легкий тренч без подкладки

Кожаное пальто

Кожаное пальто

Не только базовое, но и акцентное пальто

акцентное пальто

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.

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#Мода #Пальто #Мода 2022