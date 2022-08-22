Пальто на раннюю осень: какое выбрать, чтобы не замерзнуть, но и быть в тренде (фото)
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Какая осень — такой и гардероб
Осеннее пальто — один из неочевидных трендов, кроме того, в отличие от кардиганов, оно не дает лишнего объема, идеален на прохладные летние дни и осенние вечера.
Стилист shyn_style в Инстаграме рассказала, на что обращать внимание при выборе пальто, а также назвала тренды осени 2022 года.
По словам модного блогера, пальто лучше подбирать под длину платьев и юбок. Стоит выбирать длину миди или даже ближе к макси. Подклад может и быть, но на пальто для ранней осени лучше выбирать из костюмной или другой тонкой ткани.
Пальто-рубашка
Пальто без лацканов
Пальто макси
Пальто-пиджак
Джинсовое пальто
Пальто с укороченными рукавами
Легкий тренч без подкладки
Кожаное пальто
Не только базовое, но и акцентное пальто
Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.