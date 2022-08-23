Утепляемся на осень правильно: как выбрать тренч на холодную пору (фото)

Модная подсказка, которая поможет вам подобрать стильный тренч.

Совсем скоро наступит золотая пора года осень, а вместе с ней придут холода. А это значит, что пора знакомиться с верхней одеждой, которая в тренде осенью 2022. Среди самых популярных вариантов — пальто и тренч.

Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась несколькими советами, как выбрать стильный тренч на раннюю осень в 2022 году. На что нужно обращать внимание при выборе верхней одежды — далее в материале.

Как правильно выбрать тренч на осень 2022

Фасон — свободный, прямой или трапеция.

Коррекционные особенности — втачной рукав показывает фигуру, как есть, спущенное плечо увеличивает верх, а реглан визуально делает верх уже. То же самое с деталировкой: погоны на плечах сделают плечи шире и акцентируют их.

Длина — для любого роста — длина ниже колена.

Рукав — мерьте тренч на толстый свитер или пиджак. Если тесно, брать не стоит.

Состав ткани — если нужен непромокающий тренч, то лучше выбирать модели из хлопка с водоотталкивающей пропиткой, либо плащевую ткань.

— если нужен непромокающий тренч, то лучше выбирать модели из хлопка с водоотталкивающей пропиткой, либо плащевую ткань. Цвет — каждый выбирает под свой гардероб и по своему вкусу. Тренч необязательно должен быть бежевым. Но все же лучше брать нейтральный цвет, чтобы не было проблем с сочетаемостью.

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.