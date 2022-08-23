Утепляемся на осень правильно: как выбрать тренч на холодную пору (фото)
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Модная подсказка, которая поможет вам подобрать стильный тренч.
Совсем скоро наступит золотая пора года осень, а вместе с ней придут холода. А это значит, что пора знакомиться с верхней одеждой, которая в тренде осенью 2022. Среди самых популярных вариантов — пальто и тренч.
Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась несколькими советами, как выбрать стильный тренч на раннюю осень в 2022 году. На что нужно обращать внимание при выборе верхней одежды — далее в материале.
Как правильно выбрать тренч на осень 2022
- Фасон — свободный, прямой или трапеция.
- Коррекционные особенности — втачной рукав показывает фигуру, как есть, спущенное плечо увеличивает верх, а реглан визуально делает верх уже. То же самое с деталировкой: погоны на плечах сделают плечи шире и акцентируют их.
- Длина — для любого роста — длина ниже колена.
- Рукав — мерьте тренч на толстый свитер или пиджак. Если тесно, брать не стоит.
- Состав ткани — если нужен непромокающий тренч, то лучше выбирать модели из хлопка с водоотталкивающей пропиткой, либо плащевую ткань.
- Цвет — каждый выбирает под свой гардероб и по своему вкусу. Тренч необязательно должен быть бежевым. Но все же лучше брать нейтральный цвет, чтобы не было проблем с сочетаемостью.
Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.