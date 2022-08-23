Тренды приходят, чтобы уйти: какие вещи этой осенью уже не модные (фото)
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Убрав эти вещи из своего гардероба, вы сможете создать идеальные образы.
Несмотря на то, что на дворе еще лето, уже пора постепенно готовится к осени. И чтобы встретить холодную пору во всеоружии, нужно знать не только об осенних трендах 2022 года, но и об антитрендах нового сезона.
Стилист Ирина Катыхина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась главными антитрендами осени 2022 года, от которых стоит отказаться. Модный эксперт отметила, что в основном тренды "держатся" 3 года, и также через такое время возвращаются.
"И чем выше градус популярности, тем быстрее падение с пьедестала" — добавила стилист.
Уходящие тренды осени 2022
- Микро-сумки и сумочки с массивной цепью
- Шнуровка вокруг щиколотки
- Обувь с массивной цепью
- Детские украшения
- Объёмные воротники
- Шахматный принт
- Зелёный цвет.
Ранее "Телеграф" рассказал, какая обувь должна быть в арсенале любой модницы. Эти модели выглядят стильно и дорого, оставаясь модными вне трендов и времени.