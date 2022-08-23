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Тренды приходят, чтобы уйти: какие вещи этой осенью уже не модные (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Антитренды осени 2022 Новость обновлена 23 августа 2022, 12:03
Антитренды осени 2022

Убрав эти вещи из своего гардероба, вы сможете создать идеальные образы.

Несмотря на то, что на дворе еще лето, уже пора постепенно готовится к осени. И чтобы встретить холодную пору во всеоружии, нужно знать не только об осенних трендах 2022 года, но и об антитрендах нового сезона.

Стилист Ирина Катыхина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась главными антитрендами осени 2022 года, от которых стоит отказаться. Модный эксперт отметила, что в основном тренды "держатся" 3 года, и также через такое время возвращаются.

"И чем выше градус популярности, тем быстрее падение с пьедестала" — добавила стилист.

Уходящие тренды осени 2022

  • Микро-сумки и сумочки с массивной цепью
Уходящие тренды осени 2022
Уходящие тренды осени 2022
  • Шнуровка вокруг щиколотки
Уходящие тренды осени 2022
  • Обувь с массивной цепью
Уходящие тренды осени 2022
  • Детские украшения
Уходящие тренды осени 2022
  • Объёмные воротники
Уходящие тренды осени 2022
  • Шахматный принт
Уходящие тренды осени 2022
  • Зелёный цвет.
Уходящие тренды осени 2022

Ранее "Телеграф" рассказал, какая обувь должна быть в арсенале любой модницы. Эти модели выглядят стильно и дорого, оставаясь модными вне трендов и времени.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды