Тренды приходят, чтобы уйти: какие вещи этой осенью уже не модные (фото)

Убрав эти вещи из своего гардероба, вы сможете создать идеальные образы.

Несмотря на то, что на дворе еще лето, уже пора постепенно готовится к осени. И чтобы встретить холодную пору во всеоружии, нужно знать не только об осенних трендах 2022 года, но и об антитрендах нового сезона.

Стилист Ирина Катыхина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась главными антитрендами осени 2022 года, от которых стоит отказаться. Модный эксперт отметила, что в основном тренды "держатся" 3 года, и также через такое время возвращаются.

"И чем выше градус популярности, тем быстрее падение с пьедестала" — добавила стилист.

Уходящие тренды осени 2022

Микро-сумки и сумочки с массивной цепью

Шнуровка вокруг щиколотки

Обувь с массивной цепью

Детские украшения

Объёмные воротники

Шахматный принт

Зелёный цвет.

Ранее "Телеграф" рассказал, какая обувь должна быть в арсенале любой модницы. Эти модели выглядят стильно и дорого, оставаясь модными вне трендов и времени.