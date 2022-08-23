Сделайте свои луки женственными и сексуальными: как подчеркнуть с помощью одежды (фото)

Рассказываем, как подчеркивать свою женственность каждый день

Почему в трендах только брюки и костюмы? Когда уже выйдет из моды оверсайз? А что, женственность и сексуальность вышли из моды? Это самые частые вопросы, которые представительницы прекрасного пола задают стилистам.

Эксперты в области моды считают, что женственность это, в первую очередь, состояние женщины и скрыть или создать ее с помощью одежды просто невозможно, но, конечно, можно подчеркнуть.

Брючный костюм

Брючные костюмы, позаимствованы из мужского гардероба, не мешают женственности, а наоборот, объёмные жакеты "с мужского плеча" даже подчеркивают хрупкость, и приталенные модели, кстати, сейчас тоже актуальны.

Монохром

Монохром создает вертикаль, вытягивает силуэт и стройнит, — такой прием делает женщин краше и выглядит это очень женственно.

Платья и юбки

Это первое, что приходит нам в голову. Это самый простой способ добавить в образ романтики.

Правило нейтрализации

Если из простого платья хочется сделать комплект интереснее или, наоборот, успокоить акцентную вещь, можно воспользоваться правилом нейтрализации, сбалансировав акцентную вещь нейтральной базой.

Брюки

Тоже не убавляют женственности, а наоборот, модели с высокой посадкой в сочетании с каблуком могут сделать ваши ноги от ушей, продемонстрировав всю их красоту.

Акцентируем талию

Для придания женственности достаточно подчеркнуть талию. Талия — один из отличительных признаков между мужчинами и женщинами, подчеркивая ее, мы автоматически добавляем своему образу женственности.

Блузы

Здесь решают и силуэты, и фактура, и детали, и принты, и конечно, цвет — мягкая пастельная гамма ассоциируется у нас с нежностью, мягкостью, теми самыми женственными характеристиками.

Добавим, что летняя мода в этом сезоне предлагает широчайший выбор трендовых платьев, актуальных юбок и стильных шортов.