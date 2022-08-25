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От моделей со стразами до привычных шопперов: стилист назвала трендовые сумки 2022 года (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Актуальные сумки осень-зима 2022-2023 Новость обновлена 25 августа 2022, 11:36
Актуальные сумки осень-зима 2022-2023

Небольшой гид по самым трендовым сумкам будущего сезона

В моде сейчас актуальны сумки с мехом и стразами и уже привычные всем шопперы и структурные с плечевым ремнем.

Об этом заявляет стилист SAMAL SAN. В новом сезоне дизайнеры предложили немало интересных вариантов, — большую популярность набирают огромные шопперы и сумки ассиметричных форм. Сумки с цепями нам уже привычны, а с меховыми вставками — логичный тренд холодного сезона.

Сумки из нулевых

На пике популярности небольшие сумочки из вечерней моды в металлике, с пайетками, стразами и другим декором. Носим их даже в повседневных образах.

Сумки из нулевых

XXI: Оверсайз шопперы

Тренд для тех, кто любит носить с собой все и сразу. С оверсайз-сумкой необходимые вещи всегда будут под рукой.

Оверсайз шопперы

Ассиметричные сумки

Такие деформированные модели точно станут фаворитами среди любителей моды.

Ассиметричные сумки

Сумка-папка

Одна из ключевых моделей сезона, которая отметилась во многих коллекциях. В образах смотрится довольно необычно и стильно.

Сумка-папка

Яркие, сочные цвета

В этом году готовьтесь встречать яркие и сочные цветовые решения в аксессуарах.

Яркие, сочные сумки

Сумки с мехом

Один из самых милых трендов. Это могут быть абсолютно меховые модели или кожаные сумки с мехом в качестве декора.

Сумки с мехом

Структурированные сумки, геометричные формы

Структурированные сумки

Цепи

Сейчас металлические и пластиковые звенья — дополнительный акцент, который не бросается в глаза, а очень ненавязчиво дополняет аксессуар.

Цепи сумки

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Дизайнеры представили уйму трендовых вариантов.

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#Мода #Сумки #Мода 2022