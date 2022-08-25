От моделей со стразами до привычных шопперов: стилист назвала трендовые сумки 2022 года (фото)
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Небольшой гид по самым трендовым сумкам будущего сезона
В моде сейчас актуальны сумки с мехом и стразами и уже привычные всем шопперы и структурные с плечевым ремнем.
Об этом заявляет стилист SAMAL SAN. В новом сезоне дизайнеры предложили немало интересных вариантов, — большую популярность набирают огромные шопперы и сумки ассиметричных форм. Сумки с цепями нам уже привычны, а с меховыми вставками — логичный тренд холодного сезона.
Сумки из нулевых
На пике популярности небольшие сумочки из вечерней моды в металлике, с пайетками, стразами и другим декором. Носим их даже в повседневных образах.
XXI: Оверсайз шопперы
Тренд для тех, кто любит носить с собой все и сразу. С оверсайз-сумкой необходимые вещи всегда будут под рукой.
Ассиметричные сумки
Такие деформированные модели точно станут фаворитами среди любителей моды.
Сумка-папка
Одна из ключевых моделей сезона, которая отметилась во многих коллекциях. В образах смотрится довольно необычно и стильно.
Яркие, сочные цвета
В этом году готовьтесь встречать яркие и сочные цветовые решения в аксессуарах.
Сумки с мехом
Один из самых милых трендов. Это могут быть абсолютно меховые модели или кожаные сумки с мехом в качестве декора.
Структурированные сумки, геометричные формы
Цепи
Сейчас металлические и пластиковые звенья — дополнительный акцент, который не бросается в глаза, а очень ненавязчиво дополняет аксессуар.
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