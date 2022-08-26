Встречайте холода в тепле и уюте: самая трендовая верхняя одежда на осень 2022 (фото)

Самый основной тренд осени 2022 — это "носибельность".

Осень 2022 уже не за горами, а это значить, что пора знакомиться с верхней одеждой, которая будет в тренде в этот холодный период, а особенно в самос начале, когда погода только начнет понемногу ставать все холоднее. Мы заботимся о наших читательницах-модницах, и предлагаем из ознакомиться с самыми стильными вариантами модной верхней одежды на очень 2022.

Стилист lizaprostyle в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала подборку семи стильных и модных трендов в верхней одежде на осень 2022 года. А также она рассказала, каким цветам, силуэтам и фактурам лучше всего отдавать свое предпочтение, выбирая куртку или пальто себе на осень.

Модный эксперт отмечает, что в 2022 году цветовая палитра на верхнюю одежду богата как никогда: от базовых спокойных приглушенных оттенков, до ярких и сочных. Также она добавила, что среди фактур и материалов, из которых пошита одежда, лидирует кожа, поэтому она советует не бояться покупать вещи даже из более грубых материалов.

Помимо этого, стилист обратила внимание на тот факт, что если в прошлом сезоне на пике популярности были исключительно оверсайзовые мешковатые модели, то в этом году постепенно возвращается приталенный силуэт.

Модная верхняя одежда на осень 2022: 7 главных трендов

Кожаный тренч/плащ

Объемный бомбер

Джинсовая куртка

Объемная косуха

Яркое пальто

Стеганое пальто

Жилет

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.