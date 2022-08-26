Встречайте холода в тепле и уюте: самая трендовая верхняя одежда на осень 2022 (фото)
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Самый основной тренд осени 2022 — это "носибельность".
Осень 2022 уже не за горами, а это значить, что пора знакомиться с верхней одеждой, которая будет в тренде в этот холодный период, а особенно в самос начале, когда погода только начнет понемногу ставать все холоднее. Мы заботимся о наших читательницах-модницах, и предлагаем из ознакомиться с самыми стильными вариантами модной верхней одежды на очень 2022.
Стилист lizaprostyle в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала подборку семи стильных и модных трендов в верхней одежде на осень 2022 года. А также она рассказала, каким цветам, силуэтам и фактурам лучше всего отдавать свое предпочтение, выбирая куртку или пальто себе на осень.
Модный эксперт отмечает, что в 2022 году цветовая палитра на верхнюю одежду богата как никогда: от базовых спокойных приглушенных оттенков, до ярких и сочных. Также она добавила, что среди фактур и материалов, из которых пошита одежда, лидирует кожа, поэтому она советует не бояться покупать вещи даже из более грубых материалов.
Помимо этого, стилист обратила внимание на тот факт, что если в прошлом сезоне на пике популярности были исключительно оверсайзовые мешковатые модели, то в этом году постепенно возвращается приталенный силуэт.
Модная верхняя одежда на осень 2022: 7 главных трендов
- Кожаный тренч/плащ
- Объемный бомбер
- Джинсовая куртка
- Объемная косуха
- Яркое пальто
- Стеганое пальто
- Жилет
Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.