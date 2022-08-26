Вязаные вещи или бомберы? Стилист назвала стильные тренды осеннего сезона (фото)
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Стилист также поделилась, каким трендам она не доверяет этой осенью
Модный вектор по-прежнему смещается в сторону трендов, которые мы сможем носить годами. Также есть и неоднозначные тенденции, но о них мы писали ранее.
Стилист Ирина Катыхина назвала главные тренды, которые представительницы прекрасного пола могут внедрить в свой осенний гардероб. В частности, широкие джинсы с низкой посадкой, вязаные вещи, широкие плечи, а также приталенность, корсеты, косухи, бомберы и другие тренды.
Широкие джинсы с низкой посадкой
"Тут я пас. Такая посадка ломает фигуру и расширяет талию. Кому тоже некомфортно — заменяем на высокую", — отмечает стилист.
Мини
Здесь дизайнеры тоже намекают на низкую посадку, но выбор за нами.
Макси
Еще один долгоиграющий тренд — юбки длины макси.
Вязаные вещи
В идеале — похожие на те, что вязали нам бабушки.
Широкие плечи
Оверсайз по-прежнему не сдает своих позиций, этой осенью носим вещи с широкими плечами.
Приталенность
В моду возвращается женственность, актуальными будут приталенный жакет и приталенное пальто. Нюанс актуальной модели — удлинённый крой и широкие плечи.
Корсеты
Фигуру так же можно подчеркнуть с помощью корсета или деталей на одежде корсетного плана.
Косухи
Для любительниц свободного кроя — косухи оверсайз удлинённые или укороченные.
Бомберы
То же самое с бомбером — выбираем свободный крой и удлиненную или укороченную модель.
Красный цвет
Самый топовый цвет осени — красный. От темных, приглушённых оттенков до ярких.
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