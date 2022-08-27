С чем носить блузы, чтобы было красиво этой осенью: 6 стильных образов и устаревшие модели (фото)
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С блузой можно создать очень стильный образ
Блуза! Теперь редко используемая в современном, особенно в осеннем гардеробе вещь. Хотя, именно с ней можно создать яркие, оригинальные и современные образы.
Стилист Татьяна Белявина рассказала, с чем можно носить блузы, чтобы это было современно и стильно этой осенью.
Эксперт не рекомендует выбирать варианты с круглым вырезом, чаще всего блузы именно с таким вырезом попадают в категорию устаревших.
Блузка с кожаными брюками
Варианты могут получиться очень праздничными. Будут интересно смотреться блузы с трендовыми крупными рукавами и интересными вырезами, типа выреза каре.
Блузка с юбкой мини
Мини всегда смотрится остро, интересно. Блуза может добавить мини-юбке более праздничную нотку.
Блузка с юбкой
Здесь блуза может играть роль первой скрипки или может отдать солировать юбке, если юбка будет с интересным принтом или цветом.
Блузка с брюками
С блузой и брюками получается отличный, современный и в то же время элегантный вариант.
Блузка с джинсами
Джинсы переводят даже очень нарядные блузы в повседневный вариант, но все же комплект с блузами выглядит статусом выше, чем варианты с футболкой или трикотажем.
Блузка с шортами
А почему бы и нет? Просто выбираем удлиненные варианты шорт.
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