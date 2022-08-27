С чем носить блузы, чтобы было красиво этой осенью: 6 стильных образов и устаревшие модели (фото)

С блузой можно создать очень стильный образ

Блуза! Теперь редко используемая в современном, особенно в осеннем гардеробе вещь. Хотя, именно с ней можно создать яркие, оригинальные и современные образы.

Стилист Татьяна Белявина рассказала, с чем можно носить блузы, чтобы это было современно и стильно этой осенью.

Эксперт не рекомендует выбирать варианты с круглым вырезом, чаще всего блузы именно с таким вырезом попадают в категорию устаревших.

Устаревшие блузы

Блузка с кожаными брюками

Варианты могут получиться очень праздничными. Будут интересно смотреться блузы с трендовыми крупными рукавами и интересными вырезами, типа выреза каре.

Блузка с юбкой мини

Мини всегда смотрится остро, интересно. Блуза может добавить мини-юбке более праздничную нотку.

Блузка с юбкой

Здесь блуза может играть роль первой скрипки или может отдать солировать юбке, если юбка будет с интересным принтом или цветом.

Блузка с брюками

С блузой и брюками получается отличный, современный и в то же время элегантный вариант.

Блузка с джинсами

Джинсы переводят даже очень нарядные блузы в повседневный вариант, но все же комплект с блузами выглядит статусом выше, чем варианты с футболкой или трикотажем.

Блузка с шортами

А почему бы и нет? Просто выбираем удлиненные варианты шорт.

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.