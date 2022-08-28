Уберите это немедленно! Антитренды маникюра, которые портят ваш внешний вид в 2022 году (фото)

Так уже не модно

В нейл-индустрии тенденции меняются так же быстро, как в моде, и некоторые из маникюра уже не актуальны.

Но что стоит не забывать, так это ухаживать за ногтями, кутикулой и своевременно посещать мастера маникюра. Об антитрендах современного маникюра рассказали в блоге о нейл-арте emotion_nail_studio.

Маникюр с обильной лепниной и огромными стразами

Лучше обратить внимание на нежный стемпинг.

Металлическая втирка

Неоновый маникюр

Если вам нравится яркий дизайн, обратите внимание на более спокойные оттенки.

Цветная анималика

Аккуратные звериные принты, линии, полосы хорошо смотрятся только в сочетании со сдержанным однотонным маникюром.

И завершает список "потрепанный" маникюр, сильно отросший гель-лак и отсутствие ухода.

Ранее "Телеграф" писал о самом трендовом дизайне маникюра в новом сезоне 2022 года. А такая безумная популярность нейл-арта появилась благодаря модели и жене канадского певца Джастина Бибера.