Сапоги-трубы, ботфорты и казаки: обувь на осень 2022, которая должна быть в гардеробе каждой модницы (фото)

При выборе обуви стоит помнить, что ботинки по щиколотку могут визуально укоротить ногу.

Осень уже на пороге, а вместе с ней придут и холода, а это значит, что пора подбирать себе осенний гардероб. Ранее мы уже знакомили вас с верхней одеждой, которая будет в тренде осенью 2022, а теперь хотим рассказать о самой стильной обуви на новый сезон.

Стилист Марина Франц в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала подборку стильной обуви на осень 2022, а также рассказала об их особенностях. Не забыла модный эксперт отметить, и какие модели подходят для разных типов фигур.

Модная обувь на осень 2022:

Сапоги трубы — отличный вариант для длинноногих девушек. Стоит отметить, что лучше всего такой фасон подходит тем, кто имеет фигуру типа "груша" или "песочные часы", а вот дамам с пышными формами лучше воздержаться от покупки таких сапог, так как "трубы" еще больше могут утяжелить ноги.

Казаки — сапоги, которые можно носить девушкам с любым типом фигуры и ростом. Если вы высокого роста, можно попробовать сапоги-казаки без каблука, а вот миниатюрным девушкам можно подобрать модели на высоком каблуке.

Ботфорты — обувь, которую также нужно выбирать, учитывая некоторые характеристики своей фигуры. Они будут идеально смотреться, как на высоких, так и на низеньких представительницах слабого пола, однако нужно учитывать объёмы бёдер и голени. Чем меньше у них разница, тем лучше. А в целом, данные сапоги добавляют рост и немного уменьшают вес. Для полненьких девушек подойдут модели с каблуком с длиной не ниже середины бедра.

Короткие резиновые сапоги — новый и очень практичный тренд. Можно подобрать модель под любой образ, при этом вам будет комфортно и сухо в осенние дожди.

Скошенный каблук, высокая платформа, с ремешками, с мехом — это детали, которые в этом сезоне стали трендом. При покупке новой пары сапог обращайте внимание на их наличие.

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