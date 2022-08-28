Долгоиграющие тренды осени: вещи, которые будут актуальными несколько сезонов (фото)
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Такие вещи должны быть в гардеробе у каждой модницы.
Чтобы каждый сезон не покупать много лишних вещей, лишь бы они быть "самой стильной и модной", стоит обратить внимание на такие модели и фасоны, которые являются долгоиграющими трендами. Раннее мы уже писали о "вечных" моделях обуви, которые не выходят из моды и остаются актуальными много сезонов, а теперь хотим рассказать и о подобных вещах.
Стилист Ирина Катыхина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась постом, в котором рассказала о таких трендах. Модный эксперт советует обращать внимание именно на такие вещи, ведь они не выйдут из моды еще очень долгое время.
"Вечные" осенние тренды
- Широкие джинсы с низкой посадкой — однако с такими моделями стоит быть осторожнее, ведь такая посадка ломает фигуру и расширяет талию.
- Мини — также можно сочетать с заниженной талией.
- Макси — особенно юбки такой длины.
- Вязаные вещи — самыми стильными являются те, которые похожие на вязанные бабушками.
- Широкие плечи — оверсайз по-прежнему не сдает своих позиций.
Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.