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Долгоиграющие тренды осени: вещи, которые будут актуальными несколько сезонов (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Долгоиграющие тренды — это вещи, похожие на базовые Новость обновлена 28 августа 2022, 16:15
Долгоиграющие тренды — это вещи, похожие на базовые

Такие вещи должны быть в гардеробе у каждой модницы.

Чтобы каждый сезон не покупать много лишних вещей, лишь бы они быть "самой стильной и модной", стоит обратить внимание на такие модели и фасоны, которые являются долгоиграющими трендами. Раннее мы уже писали о "вечных" моделях обуви, которые не выходят из моды и остаются актуальными много сезонов, а теперь хотим рассказать и о подобных вещах.

Стилист Ирина Катыхина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась постом, в котором рассказала о таких трендах. Модный эксперт советует обращать внимание именно на такие вещи, ведь они не выйдут из моды еще очень долгое время.

"Вечные" осенние тренды

  • Широкие джинсы с низкой посадкой — однако с такими моделями стоит быть осторожнее, ведь такая посадка ломает фигуру и расширяет талию.
Долгоиграющие тренды осени
  • Мини — также можно сочетать с заниженной талией.
Долгоиграющие тренды осени
  • Макси — особенно юбки такой длины.
Долгоиграющие тренды осени
  • Вязаные вещи — самыми стильными являются те, которые похожие на вязанные бабушками.
Долгоиграющие тренды осени
  • Широкие плечи — оверсайз по-прежнему не сдает своих позиций.
Долгоиграющие тренды осени

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.

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#Мода #Женская мода