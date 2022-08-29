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В стиле "Шанель" и традиционная клетка: стильные жакеты на раннюю осень (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модные пиджаки на осень 2022 Новость обновлена 29 августа 2022, 07:47
Модные пиджаки на осень 2022

Осенью 2022 года в тренде остаются объемные модели как с чужого плеча и мужского кроя, а также добавляются приталенные модели.

Осень уже совсем близко, поэтому пора начинать подготавливать свой гардероб к осеннему сезону. Чтобы не мерзнуть холодными днями и вечерами, нужно обязательно приобрести стильную верхнюю одежду, о трендах которой мы уже писали ранее. А пока в сентябре будет еще не так зябко, то можно обойтись и пиджаками или жакетами, о которых мы и расскажем далее.

Стилист Татьяна, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником underapplestyle, отметила, что как раз пиджаки и жакеты — это самые распространенные предметы одежды на прохладу, поэтому это идеальный вариант для ранней осени. Также она рассказала, на какие именно варианты нужно обратить свое внимание этой осенью.

Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022

  • Оверсайз – широкие, свисающие плечи, прямой крой, длина ниже вытянутой руки.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • Приталенный — но не в "облипку". Между "талией" и телом должен быть воздух.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • "Вечная" классика.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • Укороченный – и плечи не маленькие, и объем присутствует.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • Из кожи или экокожи.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • Из твида – реинкарнация моделей в стиле "Шанель" и не только.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • Цвет – яркие оттенки вообще рулят в этом году, осенью сам бог велел разбавить хмурые серые будни.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022
  • Принт – традиционно клетка, гусиная лапка.
Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.

Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль #Осень #Пиджак #Жакет