В стиле "Шанель" и традиционная клетка: стильные жакеты на раннюю осень (фото)

Осенью 2022 года в тренде остаются объемные модели как с чужого плеча и мужского кроя, а также добавляются приталенные модели.

Осень уже совсем близко, поэтому пора начинать подготавливать свой гардероб к осеннему сезону. Чтобы не мерзнуть холодными днями и вечерами, нужно обязательно приобрести стильную верхнюю одежду, о трендах которой мы уже писали ранее. А пока в сентябре будет еще не так зябко, то можно обойтись и пиджаками или жакетами, о которых мы и расскажем далее.

Стилист Татьяна, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником underapplestyle, отметила, что как раз пиджаки и жакеты — это самые распространенные предметы одежды на прохладу, поэтому это идеальный вариант для ранней осени. Также она рассказала, на какие именно варианты нужно обратить свое внимание этой осенью.

Самые стильные пиджаки и жакеты на раннюю осень 2022

Оверсайз – широкие, свисающие плечи, прямой крой, длина ниже вытянутой руки.

Приталенный — но не в "облипку". Между "талией" и телом должен быть воздух.

"Вечная" классика.

Укороченный – и плечи не маленькие, и объем присутствует.

Из кожи или экокожи.

Из твида – реинкарнация моделей в стиле "Шанель" и не только.

Цвет – яркие оттенки вообще рулят в этом году, осенью сам бог велел разбавить хмурые серые будни.

Принт – традиционно клетка, гусиная лапка.

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.