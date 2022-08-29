Старье VS Тренд: стилист на примерах показала, какая обувь сейчас актуальна, а от которой нужно избавиться в 2022-м (фото)
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Проверяем свою обувь на актуальность
В новом сезоне — много практичности, разных интересных и ярких деталей. Однако стоит знать, какие модели обуви, несмотря на тренд, уже устарели.
Стилист SAMAL SAN на примерах наглядно показала, на какую пару нужно перестать обращать внимание, а что сейчас актуально.
Среди трендов обуви сейчас можно выделить:
- Узкий носок
- Не структурированные балетки
- Необычный каблук
- Меховые тапочки
- Mary Jane
- Платформа
- Высокий каблук
- Ремешки и перемычки
- Цепи, камни, цветы в качестве декора
Балетки
Челси
Ботинки
Сандалии
Шлепанцы
Казаки
Ботфорты
Ботильоны
Лоферы
Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы обувь больше не натирала. Эти советы подойдут для любой пары.