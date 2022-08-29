Старье VS Тренд: стилист на примерах показала, какая обувь сейчас актуальна, а от которой нужно избавиться в 2022-м (фото)

Проверяем свою обувь на актуальность

В новом сезоне — много практичности, разных интересных и ярких деталей. Однако стоит знать, какие модели обуви, несмотря на тренд, уже устарели.

Стилист SAMAL SAN на примерах наглядно показала, на какую пару нужно перестать обращать внимание, а что сейчас актуально.

Среди трендов обуви сейчас можно выделить:

Узкий носок

Не структурированные балетки

Необычный каблук

Меховые тапочки

Mary Jane

Платформа

Высокий каблук

Ремешки и перемычки

Цепи, камни, цветы в качестве декора

Балетки

Челси

Ботинки

Сандалии

Шлепанцы

Казаки

Ботфорты

Ботильоны

Лоферы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы обувь больше не натирала. Эти советы подойдут для любой пары.