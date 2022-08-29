Укр

Старье VS Тренд: стилист на примерах показала, какая обувь сейчас актуальна, а от которой нужно избавиться в 2022-м (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какая обувь на пике популярности в 2022 году
Какая обувь на пике популярности в 2022 году

Проверяем свою обувь на актуальность

В новом сезоне — много практичности, разных интересных и ярких деталей. Однако стоит знать, какие модели обуви, несмотря на тренд, уже устарели.

Стилист SAMAL SAN на примерах наглядно показала, на какую пару нужно перестать обращать внимание, а что сейчас актуально.

Среди трендов обуви сейчас можно выделить:

  • Узкий носок
  • Не структурированные балетки
  • Необычный каблук
  • Меховые тапочки
  • Mary Jane
  • Платформа
  • Высокий каблук
  • Ремешки и перемычки
  • Цепи, камни, цветы в качестве декора

Балетки

Балетки

Челси

Челси

Ботинки

Ботинки

Сандалии

Сандалии

Шлепанцы

Шлепанцы

Казаки

Казаки

Ботфорты

Ботфорты

Ботильоны

Ботильоны

Лоферы

Лоферы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы обувь больше не натирала. Эти советы подойдут для любой пары.

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#Мода #Мода 2022