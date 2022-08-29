10 вещей, которые уже не в моде: от чего нужно избавиться уже сейчас (фото)

Пора посетить свою гардеробную, возможно там много вещей, от которых можно избавиться

Пора окончательно пересмотреть свой гардероб и смело избавиться от неактуальной одежды в 2022 году.

Не стоит забывать, что вещи, которые были трендами год назад, не всегда остаются актуальными в последующих сезонах. Среди антитрендов этого сезона: декор на джинсах, сникерсы на танкетке, "нарядные" кофточки, блузы в обтяжку и другие тренды, представленные ниже.

Перебор с декором на джинсах

Стразы, аппликации, мультяшки и огромные прорези на коленях. Пару отверстий мода "еще выдержит".

Сникерсы на танкетке

Помимо того, что они уже не в моде, в ходе аналитики выявлено, что и образы к ним подобрать было сложно.

"Нарядная" кофточка

Кружево, пышные рукава, красный цвет и в добавок – бантик на талии. Понятие "нарядный" и "повседневный" гардероб настолько стерлись в 2022 году, что лучше выбрать базовую вещь и разбавить ее трендовыми аксессуарами. Сегодня в моде комфорт, лаконичность и умеренный декор.

Блуза в обтяжку

Если честно, то при таком выборе модных рубашек и свободных летящих блуз, даже и не хочется носить что-нибудь другое.

Платье-свитер

Модельеры часто уточняют, что подобные образы для очень стройных девушек. А поскольку в 2022 году главным антитрендом считается бодишейминг (дискриминация за неидеальное тело), то лучше вовсе не говорить "о совершенстве форм".

Приталенный пиджак

Как и блуза в обтяжку, приталенный короткий пиджак покидает нас в 2022 году.

Короткое платье с юбкой-колокол

Этот фасон не прибавляет роста и не украшает фигуру.

Бесформенный кардиган

Сложно подобрать фигуру, которой подходит подобный кардиган.

Шуба из натурального меха

Да, убивать беззащитных зверьков ради статуса и собственного тепла сегодня не модно. Как и носить натуральные шубы-гусеницы, шубы-"разлетайки" и всякого рода меховые жилетки.

Велосипедки

Давайте будем честными: такая одежда годится только для занятий спортом. Оставим велосипедки для велопрогулок и гимнастических залов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.