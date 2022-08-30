Главные тренды осени 2022: вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе в этом сезоне (фото)

Стилист отмечает, что главное подбирать те вещи, которые подходят вашей фигуре, стилю, образу жизни.

Осень уже понемногу намекает о своем присутствии, а это значит, что пора откладывать свой летний гардероб на дальние полки, и доставать различные свитера и вещи потеплее. Также не стоит забывать и про стильную верхнюю одежду, о трендах которой мы уже писали ранее.

Стилист Татьяна, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником underapplestyle, рассказала модницам на какие тренды стоит обратить свое внимание осенью 2022 года. Более того, фэшнблогер показала наглядно, как эти тенденции переходит с подиума в магазины.

Главные тренды осени 2022

Красный цвет

Преппи стиль

Бомберы

Кожа тотал лук

Укороченные жакеты

Широкие джинсы

Корсеты

Ультра мини

Ботфорты

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.