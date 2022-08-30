Главные тренды осени 2022: вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе в этом сезоне (фото)
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Стилист отмечает, что главное подбирать те вещи, которые подходят вашей фигуре, стилю, образу жизни.
Осень уже понемногу намекает о своем присутствии, а это значит, что пора откладывать свой летний гардероб на дальние полки, и доставать различные свитера и вещи потеплее. Также не стоит забывать и про стильную верхнюю одежду, о трендах которой мы уже писали ранее.
Стилист Татьяна, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником underapplestyle, рассказала модницам на какие тренды стоит обратить свое внимание осенью 2022 года. Более того, фэшнблогер показала наглядно, как эти тенденции переходит с подиума в магазины.
Главные тренды осени 2022
- Красный цвет
- Преппи стиль
- Бомберы
- Кожа тотал лук
- Укороченные жакеты
- Широкие джинсы
- Корсеты
- Ультра мини
- Ботфорты
Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.