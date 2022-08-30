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Главные тренды осени 2022: вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе в этом сезоне (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Мода осень 2022 Новость обновлена 30 августа 2022, 08:10
Мода осень 2022

Стилист отмечает, что главное подбирать те вещи, которые подходят вашей фигуре, стилю, образу жизни.

Осень уже понемногу намекает о своем присутствии, а это значит, что пора откладывать свой летний гардероб на дальние полки, и доставать различные свитера и вещи потеплее. Также не стоит забывать и про стильную верхнюю одежду, о трендах которой мы уже писали ранее.

Стилист Татьяна, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником underapplestyle, рассказала модницам на какие тренды стоит обратить свое внимание осенью 2022 года. Более того, фэшнблогер показала наглядно, как эти тенденции переходит с подиума в магазины.

Главные тренды осени 2022

  • Красный цвет
Главные тренды осени 2022
  • Преппи стиль
Главные тренды осени 2022
  • Бомберы
Главные тренды осени 2022
  • Кожа тотал лук
Главные тренды осени 2022
  • Укороченные жакеты
Главные тренды осени 2022
  • Широкие джинсы
Главные тренды осени 2022
  • Корсеты
Главные тренды осени 2022
  • Ультра мини
Главные тренды осени 2022
  • Ботфорты
Главные тренды осени 2022

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.

Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль