Не только пальто и ветровка: топ-7 самых трендовых вариантов верхней одежды на осень (фото)

Дизайнеры порадовали разнообразным выбором верхней одежды на новый сезон

Осень уже на пороге, а значит время задуматься о гардеробе на более прохладный период. В этом сезоне в моде разные цвета, фасоны и фактуры от кожи до денима. Отдельные тенденции у верхней одежды, которая может выглядеть стильно и одновременно быть комфортной и защищать от холода.

О трендах осени 2022 года и самой модной верхней одежде пишет украинская стилистка Инна (stylist.inna) в Instagram. Выбор того, что надеть в этом сезоне, приятно впечатляет. Есть по меньшей мере семь вариантов верхней одежды, которая будет актуальна в осеннюю пору.

Как рассказала стилист, джинсовая куртка – базовая вещь в гардеробе, без которой не обойтись осенью. Это может быть и удлиненная джинсовая рубашка. К тому же, луки а-ля "тотал деним" на пике трендов.

Базовый элемент осеннего гардероба

Если вам близок спортивный стиль, то ваш выбор — ветровка. По словам стилиста, актуальна любая длина, не менее превосходно смотрятся цветные куртки.

Яркие образы с ветровками

Уже не первый сезон на пике популярности бомберы. Стилист рекомендует выбирать модели объемные, удлиненные и укороченные.

Объем и акцент на плечи - в тренде

Один из универсальных вариантов верхней одежды на осень — кожаная куртка. В этом сезоне она может быть яркой и цветной.

Модные осенние куртки из кожи

Добавят изюминки в ваш образ твидовые жакеты. Модный эксперт призвала обратить внимание на силуэтные варианты. В них вы наверняка будете выглядеть женственно.

Твид - отличный вариант на осень

Мастхэв осеннего гардероба – тренч. Как отметила стилист, в этом сезоне в тренде фасоны с интересными деталями, но и классические модели не теряют актуальность.

Тренчи необычных фасонов

Королева осени – пальто. Стилист советует остановить выбор на двух вариантах:

Макси пальто. Оно может быть как нейтральных оттенков, так и цветных. Маскулинное пальто — объемное пальто с акцентными плечами.

Длина макси - тренд сезона

Пальто а-ля с мужского плеча

Как писал "Телеграф", многие вещи из осеннего гардероба будут актуальны не один сезон. Поэтому важно тратить деньги на ту одежду, которая не выйдет из моды за несколько месяцев. Есть несколько отличных долгоиграющих трендов.

Ранее мы также рассказывали, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Дизайнеры представили массу моделей, начиная от ботинок и казаков и заканчивая сапогами-трубами.