Цвет "Барби", карамель, сливовый и не только: какие оттенки в моде этой осенью (фото)
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В этом сезоне трендовыми будут как более спокойные, так и активные цвета
Осень вот-вот наступит и нужно подготовить свой гардероб. Важно не только учесть тренды этого сезона, а и обратить внимание на цветовую гамму вещей. Благо, дизайнеры представили уйму модных оттенков на прохладную пору.
О том, какие цвета и оттенки будут на пике трендов осенью-2022, рассказал украинский стилист Матвей Калугин в Instagram. По словам модного эксперта, нужно носить то, что вам нравится. Если вы хотите следовать рекомендациям дизайнеров, то стоит присмотреться как минимум к девяти актуальным цветам.
Так, покорил осенние подиумы лавовый красный – гремучая смесь красного и бордового. Этот характерный и страстный оттенок поможет создать смелые образы.
В моде осенью и сливовой цвет. Это красивый оттенок фиолетового. По словам стилиста, выглядит необычно и одновременно солидно.
Не теряет актуальности который сезон кряду лаймовый цвет. Осенью луки с этим оттенком будут выглядеть свежо и ярко.⠀
Трендовые осенью 2022 года цвета украинского флага – оттенки как желтого, так и голубого. Так что можно составлять патриотические образы, используя желто-голубую комбинацию цветов.
Еще один модный цвет – оранжевый. В таких оттенках вы гарантированно будете в центре внимания.
Стилист отмечает, что модницам этой осенью стоит присмотреться к розовому "Барби", или флуоресцентной, холодной фуксии. По словам Калугина, для начала стоит добавить в образ один акцент в таком цвете.
Пожалуй, самый гармоничный оттенок для осени – карамель. Стилист рекомендует выбирать изделия карамельных оттенков из кожи и меха.
Держится в топе трендов и насыщенный зеленый. Поэтому смело используйте его для составления луков в осенний период.
Ранее "Телеграф" рассказал, какая верхняя одежда будет в моде осенью-2022. Стилисты советуют примерить не только пальто или тренч, а и твидовый жакет, бомбер и ветровку.