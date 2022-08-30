Цвет "Барби", карамель, сливовый и не только: какие оттенки в моде этой осенью (фото)

В этом сезоне трендовыми будут как более спокойные, так и активные цвета

Осень вот-вот наступит и нужно подготовить свой гардероб. Важно не только учесть тренды этого сезона, а и обратить внимание на цветовую гамму вещей. Благо, дизайнеры представили уйму модных оттенков на прохладную пору.

О том, какие цвета и оттенки будут на пике трендов осенью-2022, рассказал украинский стилист Матвей Калугин в Instagram. По словам модного эксперта, нужно носить то, что вам нравится. Если вы хотите следовать рекомендациям дизайнеров, то стоит присмотреться как минимум к девяти актуальным цветам.

Так, покорил осенние подиумы лавовый красный – гремучая смесь красного и бордового. Этот характерный и страстный оттенок поможет создать смелые образы.

Насыщенный красный

В моде осенью и сливовой цвет. Это красивый оттенок фиолетового. По словам стилиста, выглядит необычно и одновременно солидно.

Необычный оттенок фиолетового

Не теряет актуальности который сезон кряду лаймовый цвет. Осенью луки с этим оттенком будут выглядеть свежо и ярко.⠀

Нотка свежести и легкости

Трендовые осенью 2022 года цвета украинского флага – оттенки как желтого, так и голубого. Так что можно составлять патриотические образы, используя желто-голубую комбинацию цветов.

Голубой цвет в тренде

Цвета украинского флага на пике моды

Еще один модный цвет – оранжевый. В таких оттенках вы гарантированно будете в центре внимания.

Оттенок для самых смелых модниц

Стилист отмечает, что модницам этой осенью стоит присмотреться к розовому "Барби", или флуоресцентной, холодной фуксии. По словам Калугина, для начала стоит добавить в образ один акцент в таком цвете.

Суперяркий розовый покорил модные подмостки

Пожалуй, самый гармоничный оттенок для осени – карамель. Стилист рекомендует выбирать изделия карамельных оттенков из кожи и меха.

Истинно осенний цвет

Держится в топе трендов и насыщенный зеленый. Поэтому смело используйте его для составления луков в осенний период.

Зеленый не теряет актуальности который сезон кряду

Ранее "Телеграф" рассказал, какая верхняя одежда будет в моде осенью-2022. Стилисты советуют примерить не только пальто или тренч, а и твидовый жакет, бомбер и ветровку.