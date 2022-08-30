Как выбрать пальто, чтобы оно долго не выходило из моды: 8 простых правил (фото)

Правильно подобранное пальто подчеркнет достоинства фигуры и непревзойденное чувство стиля

Пальто – идеальный вариант верхней одежды для осени. Эта вещь стоит немало, поэтому важно инвестировать в такое пальто, которое будет служить вам несколько сезонов и не терять актуальности. При правильном подборе фасона, цвета и длины пальто будет оставаться в тренде 3-4-5 лет.

О том, как выбрать пальто, чтобы оно долго было в моде, пишет украинская стилистка под ником purpur.stylist в Instagram. Исходя из модных рекомендаций, при покупке пальто следует учесть по меньшей мере восемь правил. Нужно обратить внимание как на состав ткани, так и на оттенок.

Стилист рассказала, к чему стоит присмотреть при выборе пальто. Есть несколько важных рекомендаций:

Рукав по линии плеча. По словам стилиста, этот вариант годится для всех, так как классика уместна всегда. Со спущенной линией плеча нужно быть внимательнее. В частности, такой фасон может не подойти фигурам типа яблока и перевернутого треугольника. Шерсть в составе на уровне 60%. А вот 100-процентную шерсть покупать не стоит, иначе пальто будет тяжелое, колючее и неуклюжее. Идеальный баланс, пишет стилист, 60–70% шерсти и 40–30% синтетики. Фурнитура — минимум и лучше в тон цвета пальто. Цвета — однотонные, базовые. Стилист добавляет, что базой может быть любой естественный цвет, соответствующий вашей колористике. Подкладка без синтетики. В противном случае пальто не согреет в холод. Поэтому обязательно обращайте внимание на состав и состояние подложки. Высокое качество материалов. Стилист советует смять пальто кулаком, и если на шерсти остался залом или она долго расправлялась – вещь лучше не покупать. Качественная ткань упруга и сразу вернет форму. Длина пальто. Вещь должна заканчивается на самой узкой части голени. Особенно это касается девушек с активными икрами, добавляет модная экспертка. Фасон по типу фигуры. Так, "грушам" и "песочным часам" подойдут классическое двубортное, прямое или притупленное. "Яблокам" – пальто-кокон и более свободные модели. А вот "перевернутому треугольнику" надо обращать внимание на линию плеча, тогда как "прямоугольники" могут играть с фасонами пальто как угодно.

Длина пальто очень важно

Оттенки пальто должны быть базовыми

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