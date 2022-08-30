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Как выбрать пальто, чтобы оно долго не выходило из моды: 8 простых правил (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пальто - мастхэв грядущего сезона
Пальто - мастхэв грядущего сезона

Правильно подобранное пальто подчеркнет достоинства фигуры и непревзойденное чувство стиля

Пальто – идеальный вариант верхней одежды для осени. Эта вещь стоит немало, поэтому важно инвестировать в такое пальто, которое будет служить вам несколько сезонов и не терять актуальности. При правильном подборе фасона, цвета и длины пальто будет оставаться в тренде 3-4-5 лет.

О том, как выбрать пальто, чтобы оно долго было в моде, пишет украинская стилистка под ником purpur.stylist в Instagram. Исходя из модных рекомендаций, при покупке пальто следует учесть по меньшей мере восемь правил. Нужно обратить внимание как на состав ткани, так и на оттенок.

Стилист рассказала, к чему стоит присмотреть при выборе пальто. Есть несколько важных рекомендаций:

  1. Рукав по линии плеча. По словам стилиста, этот вариант годится для всех, так как классика уместна всегда. Со спущенной линией плеча нужно быть внимательнее. В частности, такой фасон может не подойти фигурам типа яблока и перевернутого треугольника.
  2. Шерсть в составе на уровне 60%. А вот 100-процентную шерсть покупать не стоит, иначе пальто будет тяжелое, колючее и неуклюжее. Идеальный баланс, пишет стилист, 60–70% шерсти и 40–30% синтетики.
  3. Фурнитура — минимум и лучше в тон цвета пальто.
  4. Цвета — однотонные, базовые. Стилист добавляет, что базой может быть любой естественный цвет, соответствующий вашей колористике.
  5. Подкладка без синтетики. В противном случае пальто не согреет в холод. Поэтому обязательно обращайте внимание на состав и состояние подложки.
  6. Высокое качество материалов. Стилист советует смять пальто кулаком, и если на шерсти остался залом или она долго расправлялась – вещь лучше не покупать. Качественная ткань упруга и сразу вернет форму.
  7. Длина пальто. Вещь должна заканчивается на самой узкой части голени. Особенно это касается девушек с активными икрами, добавляет модная экспертка.
  8. Фасон по типу фигуры. Так, "грушам" и "песочным часам" подойдут классическое двубортное, прямое или притупленное. "Яблокам" – пальто-кокон и более свободные модели. А вот "перевернутому треугольнику" надо обращать внимание на линию плеча, тогда как "прямоугольники" могут играть с фасонами пальто как угодно.
Как выбрать модное пальто
Длина пальто очень важно
Как выбрать цвет пальто
Оттенки пальто должны быть базовыми
Примеры стильных пальто
Примеры стильных пальто

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда будет в моде осенью 2022 года. Кроме пальто стилисты советуют присмотреться к тренчам и бомберам. А женственности в образ добавят жакеты из твида.

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#Мода #Стиль #Пальто