Обязательны в осеннем гардеробе: актуальная верхняя одежда — от кожаной куртки к пальто (фото)
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А вы уже подготовились к осени?
Многие модницы уже сложили образы на теплый сезон. Однако если вы еще не успели разобраться с трендами верхней одежды в новом сезоне, ловите небольшую подборку актуальных вещей на раннюю осень 2022 года.
Стилист SAMAL SAN рассказала, что на пике популярности в золотую пору — разные идеи стильной верхней одежды.
Пальто
На пике популярности длина макси и оверсайз модели. Очень актуальными будут кофейные оттенки, camel и белые пальто.
Кожаный тренч
Долгосрочная инвестиция в гардероб, ведь из моды он не выходит. Дизайнеры предлагают новые интересные модели, может быть прямого кроя или с поясом, с кокетками и без.
Кожаная куртка
Здесь может быть не только косуха, но и кожаный пиджак, бомбер, очень актуальны сейчас винтажные объемные косухи, цвет может быть любой, главное, чтобы органично вписывался в ваш гардероб.
Бомбер
Сейчас мы носим их в спортивном стиле, и в кэжуал, и даже в романтичном с платьями, актуальны от моделей с нашивками.
Тренч
Актуальны классические модели тренчей, плащи без рукавов и огромные плащи-палатки, модели с "чужого плеча", размеров на 5 и больше вашего.
Стеганые куртки
Может быть как фигурной, так и квадратной, от мелкой до средней, актуальны и укороченные, и удлиненные модели.
Рубашечный крой
Куртки-рубашки и рубашки-пальто остаются актуальными, модели могут быть как в клетку, так и однотонными.
Джинсовая куртка
Актуальными будут объемные модели, деконструированные, на поясе и с объемными рукавами в стиле 80-х.
Парка
Могут быть без подклада, легкие, так и более утепленные, укороченные и модели подлинее.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.