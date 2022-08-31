Косухи, бомберы и не только: верхняя одежда на осень, которая должна быть в гардеробе каждой модницы (фото)

Многие тренды долгоиграющие, поэтому покупать подобные вещи можно не боясь, что они выйдут из моды в следующем сезоне.

Пора разбираться с трендами верхней одежды в новом сезоне, ведь осень уже стоит на пороге, и совсем скоро теплые деньки сменятся на холод, дождь и слякоть. Чтобы вы всегда были на стиле, и поражали своим видом окружающих, мы подготовили для вас очередную подборку стильных вещей на осень 2022 года.

Стилист Алена Миллен в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала подборку стильной верхней одежды, большинство из которой переходит из сезона в сезон, не теряя свою актуальность. Модный эксперт отметила, что при выборе трендовой осенней верхней одежды, нужно быть осторожными, и желательно модно подкованными, ведь есть много не актуальных вариантов, которые стоят дороже, чем пеально стильные вещи.

Тренды верхней одежды на осень 2022

Куртка косуха. Оверсайз вариант, она может быть удлинённая, так и укорочённая. Такой вариант можно носить на свитер, толстовку, и смело сочетать с классикой и спортом.

Тренч. Желательно выбирать длину миди и макси.

Жилеты. Утеплённые, стёганные тоже свободного кроя.

Бомберы.

Искусственный мех.

Пальто. Длина пальто стремится к макси.

Джинсовая куртка. Все так же как и с остальными пунктами, оверсайз и свободные варианты, как укорочённые, так и удлиненные.

Куртки-рубашки остаются в наших гардеробах, но лучше обратить внимание на кожаные изделия.

Как писал "Телеграф", многие вещи из осеннего гардероба будут актуальны не один сезон. Поэтому важно тратить деньги на ту одежду, которая не выйдет из моды за несколько месяцев. Есть несколько отличных долгоиграющих трендов.

Ранее мы также рассказывали, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Дизайнеры представили массу моделей, начиная от ботинок и казаков и заканчивая сапогами-трубами.