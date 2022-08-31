С чем носить самые модные джинсы этого сезона: эффектные образы на осень (фото)

Джинсы с низкой посадкой снова в моде

Джинсы – обязательный элемент любого гардероба, практичный и универсальный. Осенью без этой вещи никак не обойтись. В топе трендов грядущего сезона оказались джинсы с низкой посадкой, которые нужно умело сочетать.

О том, с чем надевать джинсы с заниженной линией талии, рассказала украинский стилист Инна (stylist.inna) в Instagram. По словам модного эксперта, с таким фасоном джинсов можно составить уйму стильных образ на осенний период.

Как рассказала стилист, низкая посадка вернулась на подиум год назад и только набирает обороты. Если в прошлом году еще не все были готовы к таким экспериментам, то в этом году тренд на низкую посадку все чаще встречается в повседневной жизни, пишет Инна. По ее словам, такой фасон джинсов можно носить практически со всем. Основное правило, к которому призвала стилист: джинсы не должны быть скинни.

Сочетать джинсы с низкой посадкой рекомендуется с:

боди

топами

рубашками

футболками

кардиганами

Такие образы годятся на более теплое время. В сентябре погода еще позволит щеголять с обнаженным прессом. Вернулся на подиумы и один из модных приемов с низкой посадкой – белье, которое выглядывает из-под джинсов.

Луки для теплой погоды

Стильные образы с ультрамодным фасонов джинсов

Более минималистичные сочетания

Образы на более прохладную осень можно составить с такими джинсами и различной верхней одеждой: бомберами, жакетами, тренчами или же косухами. Ультрамодные луки а-ля "тотал деним". Яркие образы получаются благодаря многослойности. А если хотите добавить пикантности, то жакет или куртку можно надеть прямо под топ.

Наряды на более прохладную погоду

Смелые комбинации

Практично и стильно

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