Осенний гардероб: топ-10 вещей, без которых не обойтись в этом сезоне (фото)

Осенью есть все шансы выглядеть стильно и необычно

Осенью важно учитывать не только тренды нового сезона, а и иметь по-настоящему базовый гардероб. Поскольку без основных вещей не удастся создать стильный лук, даже если вы ориентируетесь в модных тенденциях.

О том, какая одежда, обувь и аксессуары должны быть в осеннем гардеробе, рассказала украинская стилистка под ником watchingukraine в Instagram. Модницам нужно обратить внимание по меньшей мере на 10 позиций. Помните, что капсульный гардероб позволяет с легкостью миксовать вещи и формировать удобные и стильные луки.

Стилист рассказала, какие вещи необходимо включить в гардероб осенью и что актуально в этом сезоне. Так, в качестве верхнего слоя отлично подойдет удлиненный тренч бежевого цвета в абсолютно любом сегменте, поэтому можно выбирать изделие на свой бюджет. Если хотите приобрести куртку, то стилист рекомендует обратить внимание на бомберы, ветровки и кожаные модели.

Верхняя одежда на осень

Практичные варианты

Также не обойтись осенью без пиджака. Стилист добавила, что стоит сделать акцент на трендовые цвета: синий, коричневый, кемел, и, конечно же, черный. Кардиганы сейчас тоже в моде, лучше брать те, с которыми можно сочинять многослойные образы, а не просто одевать голое тело. Свитер или худи стилист рекомендует выбирать хорошего качества. Такое изделие будет согревать вас в холодную погоду и прослужит как можно дольше.

Модные фасоны пиджаков на осень

Трендовые кардиганы

Базовые элементы гардероба

Присмотритесь в этом сезоне к кожаным брюкам, а особенно на пике трендов модели в коричневом цвете – это просто хит осени. Относительно классических straight leg джинсов, то стилист напоминает: это база, которая должна быть у каждой. Включите в осенний гардероб и юбки. Так, много образов можно сформировать как с шелковой юбкой и карго длины макси, так и миниюбкой.

Брюк должно быть несколько

Длина юбки - дело вкуса

Стилист подчёркивает, что обувь и аксессуары – вещи, которые завершают ваш неповторимый образ. Красные "газели" от известного спортивного бренда и качественные "ковбойки", пишет модный эксперт, сейчас являются самыми трендовыми.

Обувная база на осень

Осенние аксессуары

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года.