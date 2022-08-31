Осенний гардероб: топ-10 вещей, без которых не обойтись в этом сезоне (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 73
Осенью есть все шансы выглядеть стильно и необычно
Осенью важно учитывать не только тренды нового сезона, а и иметь по-настоящему базовый гардероб. Поскольку без основных вещей не удастся создать стильный лук, даже если вы ориентируетесь в модных тенденциях.
О том, какая одежда, обувь и аксессуары должны быть в осеннем гардеробе, рассказала украинская стилистка под ником watchingukraine в Instagram. Модницам нужно обратить внимание по меньшей мере на 10 позиций. Помните, что капсульный гардероб позволяет с легкостью миксовать вещи и формировать удобные и стильные луки.
Стилист рассказала, какие вещи необходимо включить в гардероб осенью и что актуально в этом сезоне. Так, в качестве верхнего слоя отлично подойдет удлиненный тренч бежевого цвета в абсолютно любом сегменте, поэтому можно выбирать изделие на свой бюджет. Если хотите приобрести куртку, то стилист рекомендует обратить внимание на бомберы, ветровки и кожаные модели.
Также не обойтись осенью без пиджака. Стилист добавила, что стоит сделать акцент на трендовые цвета: синий, коричневый, кемел, и, конечно же, черный. Кардиганы сейчас тоже в моде, лучше брать те, с которыми можно сочинять многослойные образы, а не просто одевать голое тело. Свитер или худи стилист рекомендует выбирать хорошего качества. Такое изделие будет согревать вас в холодную погоду и прослужит как можно дольше.
Присмотритесь в этом сезоне к кожаным брюкам, а особенно на пике трендов модели в коричневом цвете – это просто хит осени. Относительно классических straight leg джинсов, то стилист напоминает: это база, которая должна быть у каждой. Включите в осенний гардероб и юбки. Так, много образов можно сформировать как с шелковой юбкой и карго длины макси, так и миниюбкой.
Стилист подчёркивает, что обувь и аксессуары – вещи, которые завершают ваш неповторимый образ. Красные "газели" от известного спортивного бренда и качественные "ковбойки", пишет модный эксперт, сейчас являются самыми трендовыми.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года.