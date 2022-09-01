Стилист назвала самые модные вещи этой осени: в трендах мини-юбки и корсеты (фото)

Многое перешло из предыдущих и прошлых сезонов

Осень наступила не внезапно, ведь мы готовились к ней заранее, узнавая о новых тенденциях золотой поры благодаря коллекциям именитых дизайнеров на модных показах.

Стилист и модный блогер Екатерина (keepcalmgetstylish) назвала самые стильные тренды осеннего сезона. В частности, эксперт не советует покупать все сразу, ведь все завимит от вашего вкуса и стиля.

"Мне нравится аналогия с меню в ресторане, вы заказываете не весь ассортимент, а только то, что выбрали", — отмечает стилист.

Трендовые вещи осени-2022

Бомбер

Ботфорты

Сумки-макси

Объемные джинсы

Мини-юбка в складку

Лоферы

Корсет

Галстук

Одежда/украшения с аппликацией-цветком

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких вещей давно пора отказаться в вашем гардеробе. Среди антитрендов: декор на джинсах, сникерсы на танкетке, "нарядные" кофточки, блузы в обтяжку и другие тренды.