Стилист назвала самые модные вещи этой осени: в трендах мини-юбки и корсеты (фото)
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Многое перешло из предыдущих и прошлых сезонов
Осень наступила не внезапно, ведь мы готовились к ней заранее, узнавая о новых тенденциях золотой поры благодаря коллекциям именитых дизайнеров на модных показах.
Стилист и модный блогер Екатерина (keepcalmgetstylish) назвала самые стильные тренды осеннего сезона. В частности, эксперт не советует покупать все сразу, ведь все завимит от вашего вкуса и стиля.
"Мне нравится аналогия с меню в ресторане, вы заказываете не весь ассортимент, а только то, что выбрали", — отмечает стилист.
Трендовые вещи осени-2022
Бомбер
Ботфорты
Сумки-макси
Объемные джинсы
Мини-юбка в складку
Лоферы
Корсет
Галстук
Одежда/украшения с аппликацией-цветком
Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких вещей давно пора отказаться в вашем гардеробе. Среди антитрендов: декор на джинсах, сникерсы на танкетке, "нарядные" кофточки, блузы в обтяжку и другие тренды.