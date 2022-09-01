Топ-9 трендов, которые реально можно носить: подборка стильных образов на осень (фото)
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Осенью есть все шансы составить уютные и стильные луки
Этой осенью в моде корсеты, кожа, прозрачность и не только. Глядя на модные показы может показаться, что тренды вряд ли впишутся в гардероб среднестатистической девушки. Однако это не так: многие актуальные тенденции смело можно назвать носибельными.
О самых удачных трендах осени 2022 года рассказала украинский стилист Инна (stylist.inna) в Instagram. Судя по рекомендациям модного эксперта, есть по меньшей мере девять тенденций, к которым стоит присмотреться каждой.
По словам стилиста, тренд — это именно то, что вытягивает простой образ на новый уровень. С помощью модных приемов можно разбавить базовый гардероб или добавить "перчинки" кэжуал образам. Кроме того, стилист рекомендует использовать тренды для обыгрывания неактуальных вещей и винтажной одежды.
Топ горячих трендов, которыми можно освежить гардероб осенью-2022:
- Кожа, в том числе лаковая и разных цветов
- Объемные удлиненные или укороченные бомберы
- Ботфорты необычных широких моделей
- Колготки в сеточку, ажурные или латексные
- Маскулинная полуприталенная верхняя одежда
- Корсеты, особенно стильно выглядят в сочетании с верхней одеждой
- Прозрачные и полупрозрачные ткани
- Резиновые сапоги
- Гольфы и чулки
Напомним, составлять необычные осенние образы можно только в том случае, если у вас сформирован базовый гардероб. Звучит сложно, но на самом деле есть всего несколько вещей, без которых вам не обойтись в период холодов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года. И это не только пальто и куртки.