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Топ-9 трендов, которые реально можно носить: подборка стильных образов на осень (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Кожа - один главных трендов этого сезона Новость обновлена 01 сентября 2022, 21:27
Кожа - один главных трендов этого сезона

Осенью есть все шансы составить уютные и стильные луки

Этой осенью в моде корсеты, кожа, прозрачность и не только. Глядя на модные показы может показаться, что тренды вряд ли впишутся в гардероб среднестатистической девушки. Однако это не так: многие актуальные тенденции смело можно назвать носибельными.

О самых удачных трендах осени 2022 года рассказала украинский стилист Инна (stylist.inna) в Instagram. Судя по рекомендациям модного эксперта, есть по меньшей мере девять тенденций, к которым стоит присмотреться каждой.

По словам стилиста, тренд — это именно то, что вытягивает простой образ на новый уровень. С помощью модных приемов можно разбавить базовый гардероб или добавить "перчинки" кэжуал образам. Кроме того, стилист рекомендует использовать тренды для обыгрывания неактуальных вещей и винтажной одежды.

Топ горячих трендов, которыми можно освежить гардероб осенью-2022:

  1. Кожа, в том числе лаковая и разных цветов
  2. Объемные удлиненные или укороченные бомберы
  3. Ботфорты необычных широких моделей
  4. Колготки в сеточку, ажурные или латексные
  5. Маскулинная полуприталенная верхняя одежда
  6. Корсеты, особенно стильно выглядят в сочетании с верхней одеждой
  7. Прозрачные и полупрозрачные ткани
  8. Резиновые сапоги
  9. Гольфы и чулки
Тренды осени 2022
Кожа всегда повысит градус стиля в образе
Тренды осени 2022
Отличная альтернатива привычной куртке
Тренды осени 2022
Обувь для самых смелых модниц
Тренды осени 2022
Самый практичный тренд
Тренды осени 2022
Корсеты остаются популярными и осенью
Тренды осени 2022
Нотка пикантности
Тренды осени 2022
Некоторые тренды возвращаются
Тренды осени 2022
Тренд на маскулинность покорил подиумы
Тренды осени 2022
Модный способ утеплиться

Напомним, составлять необычные осенние образы можно только в том случае, если у вас сформирован базовый гардероб. Звучит сложно, но на самом деле есть всего несколько вещей, без которых вам не обойтись в период холодов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года. И это не только пальто и куртки.

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#Мода #Стиль #Тренды