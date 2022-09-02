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Бахрома, цепи, низкая посадка и корсеты: осенние тренды, которые сохранились с прошлых сезонов (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Мода осень 2022 Новость обновлена 02 сентября 2022, 12:29
Мода осень 2022

Среди трендов на осень 2022 много актуальных вещей из прошлых сезонов.

На дворе осень, а это значит, что пора узнавать о новых тенденциях золотой поры, однако забывать о тех вещах, которые остаются трендовыми еще с прошлых сезонов. Возможно в вашем гардеробе уже они есть, и вам не придется полностью менять гардероб.

Стилист Рита Степанченко в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала главные модные осенние тенденции, которые сохранились с весны, лета и прошлых сезонов. Среди самых актуальных вещей — корсеты, юбки-мини и кожа.

Тренды осени 2022:

  • Полупрозрачные материалы и видимая нагота.
  • Оттенки: красный, розовый, лиловый, шоколадный. Они прекрасно работают в паре и трио.⁣⁣⠀
Тренды осени 2022
Тренды осени 2022
Тренды осени 2022
  • Стиль доминатрикс. Кожаные корсеты, кожа, total black, лак, винил и кэтсьюты. В повседневной жизни будет достаточно total black, шёлк + кожа⁣⁣.
  • Юбка мини остается и на холодный сезон. Выбирайте юбки из твида, кожи и плотной шерсти, которые держат форму.⁣⁣⠀
  • Корсеты. Используйте вместо топа в бельевом стиле (под жакет) или помодничайте с брюками-карго⁣⁣⠀
Тренды осени 2022
  • Бахрома, цепи, низкая посадка, майки, стиль 90х и 2000х тоже будут мелькать в сезоне 22/23⁣⁣.
  • Кожа. Все кожаные изделия (от тренчей до шорт) будут актуальны.⁣⁣⠀
Тренды осени 2022
  • Вырезы и разрезы. Топы с вырезами на неожиданных местах носим под жакет, а дополняем образ миди/макси юбкой с глубоким вертикальным разрезом⁣⁣.

Напомним, составлять необычные осенние образы можно только в том случае, если у вас сформирован базовый гардероб. Звучит сложно, но на самом деле есть всего несколько вещей, без которых вам не обойтись в период холодов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду выбрать на осень. Стилисты выделили самые модные тенденции этого года. И это не только пальто и куртки.⠀

Теги:
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