Не только ботфорты-чулки и платформа: какая обувь в моде этой осенью (фото)

Дизайнеры порадовали разнообразием обувных трендов в этом сезоне

Осенью важно не только подобрать актуальную верхнюю одежду, будь то пальто или тренч, а и стильную обувь. Дизайнеры в этом сезоне представили уйму моделей и фасонов. Что-то выглядит практично, а кое-какие тренды подойдут лишь для особых случаев.

О том, какая обувь в моде осенью-2022, пишет стилист Ольга (stilnodostupno) в Instagram. Судя по рекомендациям модного эксперта, стоит присмотреться как минимум к девяти тенденциям. Лучше выбрать на осень несколько пар обуви, чтобы было что обуть в любую погоду.

Так, переходит из лета в осень мода на платформу. Осенняя обувь на платформе охватывает не только туфли и босоножки, а и сапоги. Ультратренд – ботфорты а-ля чулки. Такие модели выглядят очень элегантно и станут изюминкой осеннего образа. Не обойтись в осеннее время и без кроссовок. В этом сезоне актуальны именно спортивные варианты. Пожалуй, один из самых практичных трендов – резиновые сапоги, которые выручат в дождливую погоду. К более базовым моделям обуви на осень можно отнести и балетки, актуальные и в этом сезоне.

Платформа остается на пике популярности

Стильный выбор на осень

Удобно и модно

Выглядеть стильно можно в любую погоду

Удачный вариант обуви без каблуков

Для смелых экспериментов со стилем подойдут необычные модели обуви. Яркие детали и фантазийные каблуки – самое то. Не менее ярко смотрится блестящая обувь. А также нестандартности вашему луку добавит такой элемент декора на обуви, как пряжки. Также в тренде необычные каблуки под углом.

Акцент на обуви

В таких сапогах вы затмите всех

Необычные детали добавят оригинальности образу

Ультратрендовая осенняя обувь

Как писал "Телеграф", составлять стильные осенние образы можно только в том случае, если у вас сформирован базовый гардероб. Звучит сложно, но на самом деле есть всего несколько вещей, без которых нельзя представить период холодов.