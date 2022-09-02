Тренды, которых больше нет в новом сезоне: избавьтесь от них в своем гардеробе (фото)
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Если вы что-либо из этого хотели приобрести в ближайшее время, подумайте дважды
Речь не идет о том, что нужно срочно от этих вещей избавляться. Однако они медленно, но верно, начинают устаревать.
Стилист Наталия Лаврова собрала небольшой список уходящих трендов. "Если вы что-либо из этого хотели приобрести в ближайшее время, подумайте. Может быть стоит сместить фокус внимания на новые актуальные тенденции", — советует эксперт.
Также стилист отмечает, что если эти вещи органично вписываются в ваш стиль и максимально востребованы, то и никакие антитренды и тренды вам не указ.
Леггинсы и брюки со штрипками
Микросумки
Крупные цепи
Шнуровка поверх брюк
Велосипедки
Большое количество заколок
Неоновые, кислотные оттенки
Тай-дай
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