Тренды, которых больше нет в новом сезоне: избавьтесь от них в своем гардеробе (фото)

Если вы что-либо из этого хотели приобрести в ближайшее время, подумайте дважды

Речь не идет о том, что нужно срочно от этих вещей избавляться. Однако они медленно, но верно, начинают устаревать.

Стилист Наталия Лаврова собрала небольшой список уходящих трендов. "Если вы что-либо из этого хотели приобрести в ближайшее время, подумайте. Может быть стоит сместить фокус внимания на новые актуальные тенденции", — советует эксперт.

Также стилист отмечает, что если эти вещи органично вписываются в ваш стиль и максимально востребованы, то и никакие антитренды и тренды вам не указ.

Леггинсы и брюки со штрипками

Микросумки

Крупные цепи

Шнуровка поверх брюк

Велосипедки

Большое количество заколок

Неоновые, кислотные оттенки

Тай-дай

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