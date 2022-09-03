Что такое Sport Casual и с чем его "едят": модные цвета, принты и обувь спортивного стиля (фото)

Каждый предмет — унисекс, стиль Sport Casual универсален, подходит и мужчинам, и женщинам

Sport Casual — это направление кэжуала, в котором часто заимствуются элементы спортивного стиля. Этот стиль не подходит для тренировок, занятий спортом, но идеален для пикников, поездок за город в компании друзей, велопрогулок и путешествий.

Его основные принципы, отмечает стилист и блогер SAMAL SAN, — универсальность, комфорт и неформальность. Эксперт рассказала, какие материалы и ткани, цвета и принты, а также обувь идеально вписываются в Sport Casual.

Что необходимо знать о Sport Casual

Материалы и ткани

Натуральные и эластичные, которые поддерживают форму одежды, не мнутся (хлопок, плотный трикотаж, деним). Такая одежда не сковывает движений и позволяет чувствовать себя свободно и комфортно.

Цвета

Спокойные, приглушенные тона, все оттенки пастельных и нюдовых, серый, бежевый, синий, зеленый, коричневый, приглушенный красный. Нейтральные оттенки сочетаются между собой гораздо проще ярких.

Принты

Простые, минималистичные, — полоска, клетка, надписи. Яркие сложные принты, в том числе цветочные, в стиле Sport Casual не используются.

Обувь

Комфортная, на низком ходу, — кроссовки, высокие и низкие кеды.

Элементы стиля для Sport Casual

Дутые жилетки, прямые джинсы, спортивные костюмы, футболки, свитшоты, кроссовки и кеды, бейсболки, рюкзаки, спортивные сумки, леггинсы, брюки с лампасами, трикотажные брюки, футболки-поло, шорты, олимпийки, бомберы, толстовки.

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