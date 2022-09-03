Какие аксессуары превращают вас в "тетку": 7 антитрендов, старящие весь образ (фото)

Они вас старят и делают лук очень дешевым

Всегда сложно поднимать эту тему, но пока существует такое понятие, как "обабилась", то точно стоит, поскольку этот процесс идет незаметно, день за днем, а потом, опа, и все — из зеркала смотрит именно та "тетка"! С аксессуарами все не так просто, как кажется многим, и они влияют на конечную картинку сильнее, чем вам кажется.

Стилист Татьяна Белявина предлагает проверить свой гардероб, чтобы вовремя перестроиться на новые тенденции аксессуаров, ведь существует немало таких, которые старят даже самый дорогой образ.

Обувь

Устаревшие варианты делают свое дело. Если к современному образу взять устаревшие туфли или ботинки, то он перестанет быть таким классным. А если ваш комплект далек от такого звания, то антистильная обувь привнесет последний штрих в образ "тетки".

Обувь + брюки

Если ваша обувь по стильным меркам не самая модная, но и не сильно устаревшая, то при неправильном сочетании с брюками такой дуэт может все испортить.

Сумки

Бесформенные варианты + устаревшие, делают бесформенный вариант еще бесформеннее. Добавим сюда то, что сумки обычно черные, серые, коричневые, а в солнечную погоду бежевые и белые, то получается пример какой-то безысходности.

Золото

Золото и еще раз золото. Стилист не против золота, однако против золота советского дизайна.

Hand-made

Очень дешево смотрятся все эти бусики, природные камни, то есть те варианты, которые не качественные или сделаны людьми, ничего не понимающими в пропорциях, сочетаниях цветов и стилей.

Ремни

Тонкие ремни, ремни на одежду, у которой нет объемов — все это уже устарело и только дополняет образ "тетки".

Платки

Сейчас стало встречаться реже желание добавить платок, чтобы улучшить провальный комплект. Платки можно носить современно, но надо знать как.

Ранее "Телеграф" писал, от каких модных трендов необходимо отказываться уже с сегодняшнего дня. Они медленно, но верно, начинают устаревать