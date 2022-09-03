Каким должен быть современный базовый гардероб: мастхэв этой осенью (фото)

Рассказываем, из чего должна состоять база осеннего гардероба в 2022 году

Базовый гардероб — это сезонные вещи (в данном случае осень и частично зима), которые легко сочетаются между собой и служат гардеробу не менее 3-5 лет. Здесь важны фасоны и материалы. Цвета и принты могут быть абсолютно разные.

Если брать осенний сезон, пишет vami.ideas, то желательно основу собирать на покупки ближе к осенним холодам, чтобы купить качественные вещи по разумным ценам, а потом, точечно докупать в течение сезона. Это поможет распределить расходы.

Каким должен быть базовый гардероб осенью 2022

Боди

Под пиджак или кожаную куртку идеально подходит боди, создавая женственный силуэт.

Брюки/джинсы

В качестве базы хорошим вариантом будут кожаные брюки. Как и всегда оставляем джинсы и брюки.

Пиджак

Можно выбрать принт в гусиную лапку или яркий цвет.

Юбка

Миди, миди на запах, кожаные, мини, юбки с разрезами, теннисные юбки в сочетании со свитшотом.

Верхняя одежда

Платье

Самое удобное — трикотажное.

Свитер

Актуален удобный фасон свитера с молнией. Можно использовать как водолазку и как свитер с V-образным вырезом.

Обувь

Кардиган

Гладкий трикотаж и без пуговиц под черепаховую заколку. Крупная вязка тоже уместна.

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