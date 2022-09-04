Модные джинсы осенью: топ-9 актуальных моделей нового сезона (фото)
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Джинсы не застрахованы от смены трендов
Если вы не покупаете джинсы каждый сезон, это еще не означает, что не нужно знать, какие модели являются актуальными сейчас или будут в тренде в будущих сезонах.
Стилист SAMAL SAN рассказала о джинсах для осени и ближайшей зимы, среди трендов которых низкая посадка, темно-синий деним, заплатки, силуэты 70-х и 90-х и многие другие актуальные модели.
Джинсы с низкой посадкой
Мешковатые джинсы
Джинсы со стрелками
Укороченные модели джинсов
Рваные джинсы
Джинсы — темно-синий деним
Необычный крой джинсов
Джинсы — клеш от бедра
Прямые джинсы
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