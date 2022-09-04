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Модные джинсы осенью: топ-9 актуальных моделей нового сезона (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие джинсы в тренде осенью и зимой 2022-2023 Новость обновлена 04 сентября 2022, 07:43
Какие джинсы в тренде осенью и зимой 2022-2023

Джинсы не застрахованы от смены трендов

Если вы не покупаете джинсы каждый сезон, это еще не означает, что не нужно знать, какие модели являются актуальными сейчас или будут в тренде в будущих сезонах.

Стилист SAMAL SAN рассказала о джинсах для осени и ближайшей зимы, среди трендов которых низкая посадка, темно-синий деним, заплатки, силуэты 70-х и 90-х и многие другие актуальные модели.

Джинсы с низкой посадкой

Джинсы с низкой посадкой

Мешковатые джинсы

Мешковатые джинсы

Джинсы со стрелками

Джинсы со стрелками

Укороченные модели джинсов

Укороченные модели джинсов

Рваные джинсы

Укороченные модели джинсов

Джинсы — темно-синий деним

Джинсы — темно-синий деним

Необычный крой джинсов

Необычный крой джинсов

Джинсы — клеш от бедра

Джинсы — клеш от бедра

Прямые джинсы

Прямые джинсы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из себя представляет Sport Casual и почему этот стиль подходит как женщинам, так и мужчинам.

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#Мода #Джинсы #Мода 2022