Модные джинсы осенью: топ-9 актуальных моделей нового сезона (фото)

Джинсы не застрахованы от смены трендов

Если вы не покупаете джинсы каждый сезон, это еще не означает, что не нужно знать, какие модели являются актуальными сейчас или будут в тренде в будущих сезонах.

Стилист SAMAL SAN рассказала о джинсах для осени и ближайшей зимы, среди трендов которых низкая посадка, темно-синий деним, заплатки, силуэты 70-х и 90-х и многие другие актуальные модели.

Джинсы с низкой посадкой

Мешковатые джинсы

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Джинсы со стрелками

Укороченные модели джинсов

Рваные джинсы

Джинсы — темно-синий деним

Необычный крой джинсов

Джинсы — клеш от бедра

Прямые джинсы

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